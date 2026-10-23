Equipamentos científicos brasileiros: 50 anos, em +20 países

A trajetória da Tecnal acompanha cinco décadas de desenvolvimento científico e industrial no Brasil. Em 3 de maio de 1976, foi fundada, em Piracicaba, no interior de São Paulo, uma empresa de assistência técnica para equipamentos de laboratório. Cinquenta anos depois, a Tecnal Equipamentos Científicos opera duas unidades de produção, detém certificação ISO 9001:2015 ativa, certificação CE (Conformidade Europeia) para sua linha de biorreatores e mantém uma rede de distribuidores em mais de 20 países, entre América Latina e Europa.

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O aniversário de meio século é celebrado em um momento de crescimento ativo. Em 2025, a empresa inaugurou sua segunda unidade fabril no Distrito Industrial Uninorte, em Piracicaba, ampliando a capacidade de produção e de atendimento ao mercado nacional e internacional. Em paralelo, a companhia iniciou o processo de certificação ISO 14001 — de gestão ambiental — e ISO 45001, de segurança ocupacional.

De assistência técnica a fabricante de equipamentos para laboratório

Fundada por Antenor Marconi e José Fernando de Carvalho, a empresa iniciou suas atividades prestando serviços de assistência técnica para equipamentos de laboratório. Posteriormente, expandiu sua atuação para a revenda de equipamentos e, em 1993, passou a fabricar seus próprios equipamentos com a aquisição da primeira unidade fabril.

Em 1987, o contador Roberto Borges da Silva tornou-se sócio, fortalecendo a estrutura financeira da organização. A transformação em fabricante marcou uma nova etapa da trajetória da empresa e impulsionou seu crescimento nos anos seguintes.

Em 2006, a Tecnal obteve a certificação ISO 9001 e firmou parcerias com fabricantes internacionais de alta tecnologia. Em 2011, inaugurou sua sede de 4.500 m² em Piracicaba. Em 2016, iniciou formalmente o processo de internacionalização, estruturando uma rede de distribuição que hoje atende mais de 20 países em dois continentes, com planos de ampliar sua presença em novos mercados. Em 2024, a linha de biorreatores da Tecnal conquistou a certificação CE, um marco que ampliou a presença da empresa no mercado europeu.

Oito segmentos, presença nacional e internacional

Hoje, os equipamentos Tecnal estão presentes em laboratórios de oito segmentos: açúcar e etanol; alimentos, bebidas e nutrição animal; ambiental; ciência das plantas e solos; farmacêutico e cosmético; meteorologia; microbiologia e biotecnologia; e química e petroquímica. O portfólio abrange desde equipamentos essenciais até especialidades técnicas e projetos customizados desenvolvidos sob demanda para necessidades que não existem em nenhum catálogo padrão

A gestão da empresa está, hoje, sob responsabilidade de três representantes da segunda geração e um diretor financeiro que integra a trajetória de crescimento da empresa, contribuindo para a continuidade de sua estratégia de expansão.

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O mercado global de equipamentos de laboratório é projetado para crescer a uma taxa de 7,64% ao ano até 2031, segundo dados da Mordor Intelligence, com o segmento de equipamentos analíticos respondendo por 38,1% da receita em 2025. A Tecnal se posiciona nesse mercado como fabricante brasileira com certificação europeia — um diferencial competitivo relevante.