Roquette apresentará soluções farmacêuticas de ponta a ponta para formulações centradas no paciente na CPHI Milão 2026

A Roquette apresentará seu portfólio completo de excipientes farmacêuticos, soluções de administração de fármacos e expertise técnica de ponta na CPHI Milão 2026 na Itália, onde a empresa receberá visitantes no estande 1A18 no salão de excipientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260929433646/pt/

Visit Roquette at booth 1A18 in the excipients hall.

No evento global deste ano, a Roquette destacará as principais marcas de produtos que apoiam o desempenho das formulações, a administração de fármacos centrada no paciente e a inovação biofarmacêutica, incluindo os éteres de celulose METHOCEL™, o manitol PEARLITOL®, a celulose microcristalina Avicel®, o óxido de polietileno POLYOX™, as ciclodextrinas KLEPTOSE®, a dextrose monoidratada livre de pirogênios LYCADEX®, as cápsulas duras Qualicaps™ da Roquette e seu portfólio de alginatos derivados de algas marinhas de origem sustentável. A empresa também colocará em destaque suas soluções biofarmacêuticas que abrangem processamento upstream, eficiência downstream e suporte a formulações.

Aqueles que visitarem o estande poderão ver a mais nova adição ao portfólio da Qualicaps™, criado para expandir as opções de cápsulas duras aos fabricantes farmacêuticos enquanto mantém a qualidade e a confiabilidade que se espera da Qualicaps™ da Roquette.

A Roquette também apresentará uma zona interativa engajante, onde os visitantes podem vivenciar um mundo de soluções de excipientes robustos através de experiências digitais divertidas, com a chance de ganhar prêmios.

"A inovação farmacêutica é basicamente medida pela diferença que ela faz nas vidas dos pacientes", afirmou Chiara Bergerone, vice-CEO da unidade de negócios de saúde e soluções farmacêuticas da Roquette. "Na CPHI Milão, mostraremos como a combinação certa de ciência, tecnologia e parceria pode transformar desafios complexos relacionados às formulações em soluções que são mais eficazes, confiáveis e significantes para os pacientes".

No estande 1A18, os especialistas da Roquette estarão disponíveis para discutir soluções sobre dosagem oral sólida, administração parenteral, dispensação de fármacos e soluções biofarmacêuticas.

Sobre a Roquette

A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal, impulsionando a inovação e parcerias sólidas que estão moldando o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria.

A empresa aproveita recursos naturais como trigo, milho, algas marinhas e celulose para produzir ingredientes de alto desempenho utilizados em alimentos de consumo diário, medicamentos orais, produtos biofarmacêuticos avançados e uma variedade de produtos de base biológica.

A Roquette é uma empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários. Atende clientes em mais de 150 países e está comprometida com a criação de valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e a sociedade.

Juntos, transformamos o potencial da natureza em elementos essenciais para a vida.

Saiba mais sobre a Roquette aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929433646/pt/

Assessoria de imprensa:

Lisa M. Miree Luke

Chefe global de comunicações

Unidade de negócios de saúde e soluções farmacêuticas da Roquette

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: lisa.luke@roquette.com