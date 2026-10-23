The Brainz mira R$ 500 milhões em social commerce para 2026

A The Brainz, agência de social commerce de origem chinesa, com sede no Brasil e operações em mais de dez países, mira R$ 500 milhões em GMV (Gross Merchandise Volume, ou volume bruto de mercadoria) para o ano de 2026. Criada a partir da experiência da empresa com marketing de influência e operações de TikTok Shop em diferentes mercados, a The Brainz hoje é Top 1 no Brasil em operação de live shop e atua de ponta a ponta no ecossistema de social commerce, com afiliados, gestão de lojas e publicidade.



A agência já opera TikTok Shop e Shopee e acaba de começar a operação no Mercado Livre. Somadas, as duas plataformas movimentam atualmente cerca de R$ 60 milhões por mês em vendas geradas pela agência. No TikTok Shop, foram mais de R$ 300 milhões em GMV nos nove primeiros meses do ano, enquanto a operação da Shopee chegou a R$ 30,6 milhões em setembro, contra R$ 3 milhões somados nos dois primeiros meses da parceria.



“Estamos acompanhando uma mudança estrutural na forma como as pessoas descobrem e compram produtos. O conteúdo deixou de ser apenas uma ferramenta de influência e passou a ser também uma porta de entrada para a compra. O crescimento das operações de TikTok Shop e Shopee mostra que o social commerce já é uma realidade relevante no Brasil, e a chegada ao Mercado Livre amplia ainda mais esse ecossistema”, afirma Carolline Guimarães, Head de Operações da The Brainz.



A escala também aparece nas lives. Em junho, uma transmissão da Best By Tech com Jessica e Octavio, dedicada à venda de iPhones, gerou R$ 2,07 milhões em GMV em cerca de 13 horas, com 673,7 mil espectadores, 12 milhões de impressões e R$ 157 mil em vendas por hora. A The Brainz, hoje, está entre as três maiores agências em TSP e TAP. Entre as marcas atendidas estão nomes como Aura Beauty, Coala, Gummy, Forever Liss, Dove, Pantene, Granado, Shiseido, Boca Rosa e Bold Snacks.



“Os números mostram que o creator está deixando de ser apenas um canal de divulgação para se tornar, de fato, um vendedor e um negócio. Hoje já temos 900 Brainz Creators com gestão dedicada e mais de 50 mil criadores participando de campanhas. O próximo passo é conectar cada vez mais marcas, plataformas e criadores dentro desse novo modelo de comércio”, diz Josiane Françóia, Head Comercial da The Brainz.



Brainz Awards: premiação vai reconhecer os creators que tiveram melhor desempenho no último semestre



É nesse mercado que a The Brainz realizará, em 28 de outubro, em São Paulo, a segunda edição do Brainz Awards. O evento aproxima marcas e creators em um dia de negócios e uma premiação de gala para os criadores que tiveram melhor desempenho no último semestre. A segunda edição reunirá cerca de 600 pessoas na Casa Aragon, incluindo mais de 500 afiliados de TikTok Shop e Shopee, e terá 13 categorias. Pela primeira vez, a premiação também reconhecerá creators que atingiram grandes marcos de vendas nos clubes First Million, Five Million e Ten Million, para aqueles que alcançaram R$ 1 milhão, R$ 5 milhões e R$ 10 milhões em GMV, respectivamente.

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Como agência de origem chinesa comandada pelo CEO e proprietário Zhen Zhang, a The Brainz tem raízes que remontam a 2013, quando Zhang fundou no Brasil sua primeira agência, especializada em marketing de influência para marcas chinesas com operação no país. Entre os clientes estava a ByteDance, dona do TikTok, para a qual a agência conduziu campanhas de lançamento da plataforma no Brasil.

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A parceria rendeu, em 2021, o convite para ser a primeira agência fora da Ásia a operar o TikTok Shop, começando pelo Reino Unido e acompanhando a expansão da ferramenta por novos países. Desse movimento nasceu, em 2022, a The Brainz, dedicada ao social commerce. Quando o TikTok Shop chegou ao Brasil, em maio de 2025, a agência já operava desde o primeiro dia e, em apenas oito meses, gerou cerca de R$ 250 milhões em GMV para as marcas parceiras.