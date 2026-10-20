Shark Especialistas prepara expansão após faturar R$ 6 milhões por unidade

Com operações em Alphaville e São Paulo, a Shark Especialistas em Imóveis aposta no mercado Triple A e se prepara para levar seu modelo de negócios para outras regiões do país por meio de franquias. Criada pelo corretor e empresário Bruno Ivanoff (conhecido como Bruno Shark) e seu sócio Victor Vieira, a imobiliária informa faturamento médio anual de aproximadamente R$ 6 milhões por unidade e tem como próximo passo transformar a operação em uma rede especializada em imóveis de altíssimo padrão.

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A estratégia acontece em um segmento que vem apresentando desempenho acima da média mesmo diante de um cenário de juros elevados, crédito mais restrito e instabilidade econômica. Em 2025, o mercado residencial de luxo e superluxo mais que dobrou em volume de lançamentos no Brasil, segundo dados da Brain Inteligência Estratégica divulgados pela Forbes.

O VGV lançado avançou mais de 120%, para R$ 34,3 bilhões, alta de quase 90% na comparação anual. Em São Paulo, foram negociados 2.579 imóveis acima de R$ 3 milhões no período, crescimento de 5,87% em relação ao ano anterior, segundo levantamento divulgado em 2026.

"Nosso foco está exatamente no comprador que sente menos as oscilações de crédito e busca excelência no atendimento. Para esse público, o imóvel é investimento, patrimônio e estilo de vida", afirma Bruno Shark.

A empresa atua principalmente em Alphaville, Tamboré e São Paulo, além de condomínios de luxo do interior paulista, como Fazenda Boa Vista, Quinta da Baroneza e Terras de São José. A companhia informa manter um portfólio superior a 2 mil imóveis e ter realizado mais de 2 mil transações ao longo de sua trajetória. Agora, ao lado do sócio Victor Vieira, Ivanoff trabalha na estruturação da expansão por franquias.

O modelo prevê uma equipe enxuta, formada por 10 a 12 corretores especialistas, e combina atendimento presencial, posicionamento de marca, produção de conteúdo, marketing digital e relacionamento local. Segundo a empresa, cada unidade tem potencial para alcançar faturamento médio anual de R$ 6 milhões. A proposta é reproduzir a experiência desenvolvida pela Shark sem descaracterizar o posicionamento voltado ao público de alto padrão.

"Não queremos simplesmente colocar uma placa da Shark em uma imobiliária. O desafio é conseguir replicar cultura, atendimento, posicionamento e principalmente a forma como trabalhamos o imóvel de alto padrão", afirma Ivanoff.

Para a estrutura física, a rede prevê dois formatos: lojas em shopping centers, como a unidade instalada no Alpha Square Mall, em Barueri, ou lajes corporativas em regiões estratégicas, como o endereço da Rua das Fiandeiras, no Itaim Bibi. A produção audiovisual e o marketing digital também fazem parte da estratégia de diferenciação da marca.

"No nosso mercado, não basta ter o produto. Duas empresas podem anunciar exatamente a mesma casa, mas a forma de apresentar, posicionar, criar desejo, acessar o cliente e conduzir a negociação muda completamente o resultado", pontua Bruno Shark. Segundo ele, a lógica se aproxima da adotada pelas grandes marcas de luxo globais.

A expansão também encontra um cenário favorável no franchising brasileiro. O setor faturou R$ 72,7 bilhões, crescimento de 10,1%. Os detalhes financeiros da franquia, como investimento inicial, taxas, royalties e prazo de retorno, ainda estão em estruturação.

A companhia, no entanto, afirma que pretende adotar uma expansão seletiva, priorizando empresários e mercados alinhados ao posicionamento da marca. A estratégia é manter o foco nos mercados em que já atua, como Alphaville, Tamboré e São Paulo, além dos principais condomínios de luxo do interior paulista, enquanto avalia novas praças para a rede.

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"Nosso produto é confiança. No alto luxo, uma operação errada pode destruir em meses uma reputação construída durante anos. Por isso, não queremos ter centenas de unidades rapidamente. Queremos escolher empresários e mercados onde faça sentido construir a Shark", conclui.