Mulher atropela e mata homem que empurrava bicicleta em Minas

Uma jovem de 22 anos atropelou e matou um homem que empurrava uma bicicleta nesse domingo (18/10), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Segundo uma testemunha, a vítima foi arrastada por cerca de 30 metros. A motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o acidente aconteceu na Rua Regino de Oliveira Rosa, no Bairro JK 3. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do homem no local.

A motorista relatou aos militares que retornava de uma confraternização, acompanhada da namorada, quando atingiu a vítima, que empurrava uma bicicleta pela via. Ela afirmou que não percebeu a presença do homem e que, assim que ocorreu a colisão, parou o veículo e acionou o Samu.

Testemunha relata alta velocidade

Uma testemunha contou à polícia que, pouco antes do atropelamento, a vítima havia discutido com ela. Segundo a mulher, os dois estavam juntos quando percebeu a aproximação de um carro em alta velocidade.

A testemunha conseguiu recuar para a calçada, mas o homem, que empurrava a bicicleta, permaneceu na pista e foi atingido.

Ela declarou ainda que a vítima foi arrastada por aproximadamente 30 metros. Também relatou ter ouvido a motorista dizer à namorada que havia ingerido bebida alcoólica.

A condutora, no entanto, recusou-se a realizar o teste do bafômetro. Não há confirmação de que ela estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos no local, e o corpo foi removido.

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Até o encerramento da ocorrência, a vítima não havia sido identificada.