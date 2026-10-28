Nova plataforma facilita o começo na terapia online

A escolha de um psicólogo envolve dúvidas sobre o atendimento, a formação do profissional e a possibilidade de conciliar a terapia com a rotina. Com a proposta de reunir essas informações, a Corpora anunciou o lançamento da Primeira Sessão, plataforma que conecta pessoas interessadas em começar a terapia a psicólogos que atendem online.

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No site, a busca pode começar pelas questões que motivam a procura por ajuda, como ansiedade, luto, autoestima ou dificuldades nos relacionamentos. Também é possível selecionar o público atendido, a abordagem e os dias e horários disponíveis, aproximando os resultados das necessidades e da rotina de quem procura atendimento.

Antes de agendar, o visitante pode consultar a apresentação do psicólogo, sua formação, abordagem e públicos com os quais trabalha. Os perfis também podem incluir um vídeo de apresentação, oferecendo mais uma forma de conhecer o profissional. O valor e a duração da sessão são definidos pelo psicólogo; o preço pode ser exibido ou aparecer como “a combinar”.

Segundo a Corpora, os profissionais passam por verificações antes de terem seus perfis publicados. O processo inclui a conferência do registro no Conselho Regional de Psicologia, por meio do Cadastro Nacional do Conselho Federal de Psicologia, além da validação de CPF, e-mail e WhatsApp.

“A primeira dificuldade de quem procura terapia muitas vezes é saber por onde começar. A proposta da Primeira Sessão é reunir informações para que a pessoa conheça o trabalho do psicólogo, veja uma disponibilidade compatível com sua rotina e consiga dar esse primeiro passo com mais clareza”, afirma Josué Alós, cofundador da Corpora.

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Ao escolher um profissional, a pessoa é direcionada à página de agendamento vinculada à agenda dele na Corpora. A marcação utiliza os horários disponibilizados pelo próprio psicólogo para atendimento online. Quando o profissional oferece essa opção, também é possível entrar em contato pelo WhatsApp antes de agendar.