Assine
overlay
Início Brumadinho
SAÚDE

Brumadinho recebe novo aparelho de raio-X com tecnologia avançada

Equipamento permite obter imagens mais detalhadas e reduzir a exposição dos pacientes à radiação

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
29/10/2026 16:29 - atualizado em 29/10/2026 21:38

compartilhe

×
Existem apenas dois aparelhos desse tipo no Brasil
Existem apenas dois aparelhos desse tipo no Brasil crédito: Instagram/Reprodução

Brumadinho passou a contar com um novo aparelho de raio-X de alta tecnologia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O equipamento permite realizar exames em diferentes posições, inclusive com o paciente em pé ou deitado, e promete oferecer imagens de melhor qualidade com menor exposição à radiação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações divulgadas pela administração municipal, o aparelho é considerado um dos mais modernos do país. Durante a apresentação do equipamento, um representante da unidade afirmou que há apenas dois aparelhos desse tipo no Brasil.

O prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras, destacou a importância do equipamento para ampliar a qualidade dos atendimentos na rede municipal. "A nossa obrigação é cuidar do povo de Brumadinho. Essa conquista vai ser de grande valia para todos os pacientes e também para os profissionais que utilizam. É um avanço excepcional da saúde da nossa cidade", afirmou.

Novo raio-X no interior

Durante a apresentação, o representante da unidade ressaltou que o equipamento permite obter imagens mais detalhadas e reduzir a exposição dos pacientes à radiação.

A administração municipal também anunciou que pretende instalar um aparelho de raio-X no distrito de Aranha. De acordo com o prefeito, a equipe já trabalha na organização do projeto, e a previsão é que a estrutura seja inaugurada em breve.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O novo equipamento deve ampliar a oferta de exames e facilitar o diagnóstico de pacientes atendidos na rede pública de saúde do município.

Tópicos relacionados:

raio-x

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay