Brumadinho recebe novo aparelho de raio-X com tecnologia avançada

Brumadinho passou a contar com um novo aparelho de raio-X de alta tecnologia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O equipamento permite realizar exames em diferentes posições, inclusive com o paciente em pé ou deitado, e promete oferecer imagens de melhor qualidade com menor exposição à radiação.

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Segundo informações divulgadas pela administração municipal, o aparelho é considerado um dos mais modernos do país. Durante a apresentação do equipamento, um representante da unidade afirmou que há apenas dois aparelhos desse tipo no Brasil.

O prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras, destacou a importância do equipamento para ampliar a qualidade dos atendimentos na rede municipal. "A nossa obrigação é cuidar do povo de Brumadinho. Essa conquista vai ser de grande valia para todos os pacientes e também para os profissionais que utilizam. É um avanço excepcional da saúde da nossa cidade", afirmou.

Novo raio-X no interior

Durante a apresentação, o representante da unidade ressaltou que o equipamento permite obter imagens mais detalhadas e reduzir a exposição dos pacientes à radiação.

A administração municipal também anunciou que pretende instalar um aparelho de raio-X no distrito de Aranha. De acordo com o prefeito, a equipe já trabalha na organização do projeto, e a previsão é que a estrutura seja inaugurada em breve.

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O novo equipamento deve ampliar a oferta de exames e facilitar o diagnóstico de pacientes atendidos na rede pública de saúde do município.