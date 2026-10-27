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MAQUIAGEM

Sombras com brilho após os 50 anos: maquiador alerta para um efeito nas pálpebras que pode surpreender quem busca uma aparência mais jovem com a maquiagem

Descubra como aplicar sombras com brilho em pontos estratégicos para iluminar o olhar e valorizar a maquiagem sem destacar linhas ou dobras

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
27/10/2026 16:19

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Sombras com brilho após os 50 anos: maquiador alerta para um efeito nas pálpebras que pode surpreender quem busca uma aparência mais jovem com a maquiagem
A aplicação de sombra brilhante, como visto na imagem, requer atenção para realçar a luminosidade sem destacar as pálpebras caídas crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

Na hora da maquiagem, muitas pessoas procuram produtos capazes de trazer luminosidade para valorizar e destacar o olhar. Apesar desse objetivo comum, nem sempre existe atenção sobre a maneira como os diferentes tipos de acabamento influenciam o resultado visual. O uso de sombras com brilho tem potencial para acentuar o aspecto das pálpebras caídas caso a aplicação aconteça de forma excessiva ou sobre pontos pouco favoráveis.

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Segundo o maquiador espanhol Jesús Serrano, sombras com acabamento acetinado, metalizado ou com partículas de brilho conseguem conferir luminosidade. Ao mesmo tempo, essas formulações produzem uma consequência indesejada quando cobrem o espaço da pálpebra por completo. O profissional aponta que a atenção deve se concentrar tanto na quantidade de cosmético quanto nas regiões escolhidas para a distribuição, garantindo uma expressão iluminada sem destacar dobras cutâneas.

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Como o brilho atua nas pálpebras caídas

A dificuldade se manifesta principalmente quando a pessoa espalha a sombra brilhante em toda a extensão da pálpebra móvel. Essa situação se torna visível em casos nos quais a pele apresenta sinais de flacidez ou dobras naturais. Como os pigmentos iluminadores refletem a luz e provocam uma percepção imediata de volume, acabam destacando exatamente o relevo que a maquiagem busca amenizar.

Jesús Serrano pontua que sombras com brilho proporcionam efeitos bastante favoráveis, contanto que sejam utilizadas com cautela. A utilização desmedida desses cosméticos faz com que a pálpebra pareça mais proeminente. Em razão desse excesso, o semblante passa a transmitir cansaço ou peso visual, prejudicando o objetivo de conquistar olhos abertos e revigorados.

Estratégia de aplicação

Diante dessas características técnicas, ninguém precisa abandonar o uso de sombras brilhantes após os 50 anos de idade. A recomendação prática envolve unicamente aprimorar os critérios de aplicação, direcionando o produto para locais adequados. A orientação principal para disfarçar marcas e dobras estabelece:

  • reservar os produtos brilhantes exclusivamente para pontos estratégicos dos olhos;

  • evitar espalhar formulações luminosas sobre a totalidade da pálpebra móvel;

  • controlar o volume de cosmético aplicado para não criar sensação de peso;

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  • impedir que o reflexo luminoso projete áreas com excesso de pele ou flacidez.

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