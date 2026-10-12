Cine Humberto Mauro recebe o Ciclo China em Perspectiva

Entre longas, curtas e episódios, o Ciclo China em Perspectiva, realizado no contexto do ano cultural Brasil-China, será apresentado às ças, quintas e sábados, no Cine Humberto Mauro, a partir desta ça (13/10), até o próximo dia 24.

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“Essa é uma mostra que celebra os 30 anos de intercâmbio cultural entre o governo do Estado de Minas Gerais e a província de Jiangsu, na China. A estatal China Media Group nos enviou alguns conteúdos, tanto numa perspectiva histórica da China quanto pensando no cinema mais atual deles”, afirma Vítor Miranda, gerente do Cine Humberto Mauro.

As relações entre ambos os territórios envolvem cooperação científica, educacional e cultural, incluindo a concessão de bolsas a estudantes de universidades mineiras para estudar nas principais instituições de ensino da província chinesa.

O foco em estudantes também é destaque no Ciclo China em Perspectiva. “Essa é uma tentativa de abarcar o público dos estudantes, que normalmente têm aulas da faculdade nos outros horários e, assim, podem se sentir convidados para o ciclo”, diz o gerente da sala no Palácio das Artes.

A abertura da mostra será às 16h de , com quatro episódios da série “Milagres”, única produção não-documental da programação. “É uma série ficcional, então a gente achou interessante trazer algo diferente, além dos documentários. Temos filmes para falar da gastronomia chinesa, sobre a civilização marítima da China, realmente para mostrar suas diferentes perspectivas”, comenta Miranda.

Os quatro episódios de “Milagre” – “Encontro na floresta”, “Wing Chun”, “Superando obstáculos” e “Vidas em ascensão” – serão exibidos juntos, em uma sessão com duração de 1h38. As obras acompanham as histórias de quatro mães e seus filhos, enquanto enfrentam dificuldades emocionais, financeiras e percorrem diferentes trajetórias na vida.

Segundo o gerente do Cine Humberto Mauro, a produção tem como pano de fundo “a transformação cultural e política” ocorrida no país asiático nos últimos 30 anos, sobretudo com o incremento de sua pujança econômica.

Na -feira (15/10), o documentário “Canção do Rio Amarelo” mostra as tradições chinesas que cercam o curso milenar e impetuoso do Rio Amarelo e as diversas civilizações que se formaram ao seu redor. No (17/10), uma sessão dupla de “China através do seu Património Cultural Imaterial” e “Sabores da China” celebra a tradição culinária local, com destaque para técnicas criativas e inovadoras, e pratos marcados por fortes características regionais.

Na próxima semana, os títulos enfocam uma China mais contemporânea. “Registros das artes e ofícios da China" acompanha o Festival da Primavera da China e, mais especificamente, o desenvolvimento de robôs humanoides, uma das capacidades tecnológicas chinesas que mais atraem a atenção mundial. A sessão será no dia 20, às 16h.

Por sua vez, “Ecos de Xizang” e “Patrimônio arquitetônico milenar” “acompanham um grupo de jovens e como eles estão ascendendo profissionalmente”, conforme explica Miranda. Os documentários serão exibidos no dia 24, às 15h.

“CICLO CHINA EM PERSPECTIVA”

Desta ça-feira (13/10) a 24/10, às ças, quintas e sábados, no Cine Humberto Mauro (Avenida Afonso Pena, 1537 - Centro). Ingressos gratuitos disponíveis pelo Sympla, a partir das 12h do dia da programação.

*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes

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