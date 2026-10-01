Dona da Brastemp lança geladeira que faz 'gelo de restaurante' na porta

A Whirlpool, dona das marcas Consul e Brastemp, prepara o lançamento de uma geladeira com tecnologia inédita no setor. O eletrodoméstico produz o chamado “nugget ice”, um tipo de gelo em pepitas, macio e com formato específico para bebidas, comum em restaurantes.

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O equipamento, que chega aos Estados Unidos em outubro, será a primeira geladeira do mercado a incorporar essa tecnologia de gelo. Para promover o lançamento, a multinacional firmou uma parceria com a OLIPOP, marca americana de refrigerantes com menos açúcar.

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A colaboração inclui um sorteio de refrigeradores e caixas da bebida. O modelo Whirlpool terá versões de três e quatro portas, com 36 polegadas de largura e profundidade de balcão. A empresa opera sua maior fábrica de refrigeradores em Joinville, Santa Catarina.

Como funciona o 'gelo de restaurante'

O diferencial do novo refrigerador está na produção do gelo em pepita. A tecnologia, desenvolvida pela própria Whirlpool, comprime placas de gelo em pequenos pedaços. Esse processo resulta na textura macia e arejada, diferente dos cubos de gelo tradicionais formados por um único bloco congelado.

O refrigerador também conta com uma tecnologia antiaglomerante, que ajuda a evitar que os pedaços de gelo grudem uns nos outros durante o armazenamento. A máquina fica localizada na porta e pode produzir até três xícaras de gelo por hora.

A capacidade de produção total é de aproximadamente 6,8 kg em 24 horas, com um compartimento que armazena cerca de 1,1 kg de gelo. Ainda não há previsão oficial de quando o produto chegará ao Brasil, e os valores para o mercado americano não foram divulgados.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima