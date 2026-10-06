Posiflex lança quiosque da série SCO com tecnologia de IA para acelerar o futuro do varejo de autoatendimento

A Posiflex Technology, Inc., líder global em sistemas de ponto de venda (POS) e soluções online-to-offline (O2O), tem o orgulho de apresentar a série SCO de quiosques de autoatendimento, uma plataforma com inteligência artificial projetada para redefinir o varejo de autoatendimento. Ela oferece configurações flexíveis de sistema, suportando tanto transações precisas com balanças quanto o checkout automatizado habilitado por RFID.

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A Posiflex lança o quiosque da série SCO, equipado com inteligência artificial, para acelerar o futuro do varejo de autoatendimento

Desenvolvida para atender às necessidades em constante mudança, tanto de ambientes tradicionais de produtos frescos quanto de conceitos modernos de varejo baseados em RFID, a série SCO possibilita que os varejistas aumentem a precisão operacional, acelerem os processos de checkout e preparem suas lojas para o futuro, por meio de uma estrutura modular, automação inteligente e modelos adaptáveis, projetados para o varejo de última geração.

Solução de autoatendimento com inteligência artificial para aplicações de pesagem e RFID

Projetada para diversos ambientes de varejo, a série SCO oferece duas configurações específicas: um modelo com balança para produtos frescos e a granel e um modelo com RFID para varejo com etiquetas.

A solução de pesagem proporciona precificação rápida e precisa de frutas, verduras e itens a granel. Com uma plataforma duradoura de aço inoxidável, integração perfeita ao PDV e exibição do peso em tempo real, ela garante um autoatendimento preciso e eficiente.

Já a configuração RFID possibilita a identificação automática e a leitura sem contato de vários itens, sem a necessidade de alinhamento de códigos de barras. Dessa forma, acelera o processo de pagamento e melhora a eficiência operacional em lojas de vestuário, no varejo especializado e em lojas sem atendimento.

Prevenção de perdas com tecnologia de IA para umaexperiência otimizada no caixa

No seu cerne, o reconhecimento de objetos baseado em IA reduz a entrada manual de dados, minimiza erros de leitura e auxilia na detecção de anomalias comportamentais. Recursos opcionais de prevenção de perdas com IA e um grande indicador de status LED fornecem alertas em tempo real, ajudando os varejistas a monitorarem facilmente, evitarem erros de leitura e manterem operações eficientes no caixa.

Design modular e escalável para implantação flexível

A série SCO possui um design modular que se adapta a diferentes ambientes e layouts de lojas de varejo. Os varejistas podem configurar módulos opcionais, como balanças, sistemas de detecção por RFID e periféricos de pagamento, incluindo leitores MSR, NFC/RFID, além de um suporte de montagem EMV dedicado.

Equipado com opções flexíveis da plataforma Intel®, o sistema oferece um desempenho escalável, permitindo uma implantação econômica que vai desde projetos-piloto até implementações em larga escala.

Instalação flexível da tela para um design centrado no usuário

A série SCO conta com uma tela sensível ao toque PCAP totalmente plana de 15,6 polegadas e uma tela opcional de 10 polegadas voltada para o cliente para proporcionar uma maior interação. Para se adaptar a diferentes layouts de loja, a tela principal pode ser instalada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, sendo compatível com instalações em balcão, quiosque ou em pé.

Ferramentas de desenvolvimento e integração perfeita do sistema

A Posiflex fornece ferramentas de desenvolvimento e integração perfeita do sistema, como um Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) abrangente com documentação para desenvolvedores e ferramentas de integração. Isso permite que os parceiros integrem o sistema a sistemas de PDV existentes, criem fluxos de trabalho personalizados e ofereçam suporte a recursos avançados, como o reconhecimento de objetos e a prevenção de perdas por IA. Essa estrutura de desenvolvimento flexível acelera a implantação e atende, ao mesmo tempo, às necessidades em constante evolução do varejo.

Com o objetivo de ampliar seu portfólio de autoatendimento, a série SCO da Posiflex agora oferece suporte para instalações em pé ou em balcão, além de ser compatível com o módulo Datalogic MAGELLAN^(TM) 9600i. Está programado para ser lançado em breve um modelo com balança dedicada, ampliando a adequação da solução para supermercados, mercearias e outros ambientes de varejo.

Os quiosques de autoatendimento da série SCO da Posiflex permitem que os varejistas modernizem a jornada do cliente, fortaleçam o controle operacional e ofereçam experiências de checkout sem atritos no cenário de varejo em rápida evolução atual.

Para saber mais sobre a série SCO, visite a página do produto: https://www.posiflex.com/promotion/self-checkout-solutions-SCO-series/

Sobre o POSIFLEX Group

Líder global em plataformas comerciais de AIoT, o Posiflex Group é impulsionado por soluções inteligentes online-to-offline (O2O) e por dispositivos embarcados desenvolvidos para aplicações específicas. Com três marcas, o grupo reúne a Posiflex — uma das cinco principais marcas globais de PDV e quiosques —, a Portwell — especializada em sistemas embarcados para computação de ponta em AIoT — e a KIOSK Information Systems (KIS), especializada em soluções de automação de autoatendimento gerenciado. Todas as empresas compartilham uma missão: otimizar a produtividade e proporcionar uma experiência superior ao cliente em um mundo cada vez mais conectado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa:

Jessie Hsu, Diretora de Marketing, Divisão de Marketing Global

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