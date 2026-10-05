Cirurgia ao vivo é destaque do Neuro University Summit 2026

O que acontece dentro de um centro cirúrgico quando uma equipe precisa tomar decisões durante uma neurocirurgia de alta complexidade? Como especialistas treinam novos acessos ao cérebro? E de que maneira conhecimentos sobre sono, exercício e comportamento podem contribuir para a discussão contemporânea sobre saúde cerebral?

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Esses serão alguns dos temas presentes no Neuro University Summit 2026, encontro científico que acontece nos dias 16 e 17 de outubro, em São Paulo, reunindo estudantes de medicina, neurocirurgiões, neurologistas, neuropediatras, neurocientistas e outros profissionais da saúde.

Entre os destaques da programação está a transmissão de uma neurocirurgia ao vivo comentada por especialistas. A proposta é permitir que os participantes acompanhem não apenas o procedimento, mas também o raciocínio clínico, os aspectos técnicos e as decisões que fazem parte de uma cirurgia.

O programa também contará com palestras, debates e apresentação de casos envolvendo temas como malformações arteriovenosas cerebrais (MAVs), cavernomas, tumores do sistema nervoso central, epilepsia e cirurgia vascular cerebral.

Para o neurocirurgião Prof. Dr. Feres Chaddad, fundador da Neuro University e idealizador do Summit, a troca de experiências entre especialistas é parte importante da evolução profissional.

“A neurocirurgia exige atualização constante. A discussão de casos, a observação de diferentes abordagens e o treinamento prático permitem que os profissionais ampliem seu conhecimento. Eles precisam estar mais preparados para os desafios da prática diária”, afirma o neurocirurgião, que é professor Associado Livre-Docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Chefe do Setor de Neurocirurgia Vascular do Hospital São Paulo / UNIFESP; e Chefe do Setor de Neurocirurgia da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

A experiência começa antes mesmo do evento principal. De 13 a 15 de outubro, o Pré-Summit será dedicado a atividades de aperfeiçoamento técnico.

No curso Acessos Supratentoriais em Cadaver Lab, os participantes poderão aprofundar conhecimentos de neuroanatomia e estudar abordagens cirúrgicas em laboratório. Já o curso Awake Surgery será dedicado à técnica utilizada em determinados procedimentos nos quais o paciente permanece acordado durante parte da cirurgia, possibilitando o monitoramento de funções neurológicas.

A programação de 2026 também amplia o olhar para além da cirurgia. Saúde cerebral, neuroperformance, sono, exercício físico, fatores ambientais, diagnóstico, tratamento e reabilitação estarão entre os assuntos discutidos durante o encontro.

"A proposta da Neuro University é abordar o cérebro de forma ampla e integrada, acompanhando toda a jornada do paciente: do cérebro saudável e das estratégias de prevenção e preservação da saúde cerebral, passando pelo diagnóstico e pelo tratamento das doenças neurológicas, até a neurocirurgia de alta complexidade e a reabilitação após o procedimento", conclui Feres Chaddad.

Informações - Neuro University Summit 2026