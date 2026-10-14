Interactive Brokers expande oferta de ativos digitais com staking de criptomoedas

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora global automatizada, anunciou hoje o lançamento do serviço de staking de criptomoedas para clientes elegíveis, permitindo que eles obtenham recompensas sobre ativos digitais suportados enquanto gerenciam suas criptomoedas juntamente com ações, opções, contratos futuros e outros ativos na plataforma unificada da IBKR. Os serviços de staking são fornecidos pela zerohash.

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No lançamento, clientes elegíveis da Interactive Brokers LLC podem realizar staking de Ethereum por meio do Painel de Staking no Portal do Cliente da IBKR, onde podem enviar solicitações de staking ou de retirada, e monitorar atividades pendentes. As recompensas, quando obtidas, são creditadas como criptomoeda adicional em staking e podem gerar rendimentos compostos enquanto a posição permanecer em staking.

"Assim como o nosso Programa de Aumento de Rendimento de Ações permite que os clientes obtenham renda adicional sobre as ações que possuem, o staking oferece aos clientes a oportunidade de obter recompensas sobre as criptomoedas que detêm", disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. "Queremos que os clientes obtenham mais retorno sobre os ativos que possuem."

A inclusão do staking amplia a oferta abrangente de acesso a criptomoedas da Interactive Brokers, fortalecendo ainda mais uma das experiências de negociação de criptoativos mais eficientes e de melhor custo-benefício disponíveis em uma corretora de múltiplos ativos.

A Vantagem IBKR Crypto:

Highly competitive costs across multi-asset trading: Custos altamente competitivos na negociação de múltiplos ativos: A IBKR cobra até 85% menos que a concorrência para negociar criptomoedas, com comissões que variam de apenas 0,12% a 0,18% do valor da operação, com um mínimo de US$ 1,75 por ordem e sem spreads, markups ou taxas de custódia adicionais.

Ampla seleção de ativos digitais: Os clientes podem negociar 20 ativos digitais suportados: Aave, Aptos, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Canton, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Ethereum, Lido DAO, Litecoin, Monad, NEAR Protocol, Pax Gold, Plasma, Ripple, Solana, Sui e Uniswap.

Financiamento de stablecoin que a maioria das corretoras tradicionais não oferece: A Interactive Brokers oferece suporte ao financiamento de stablecoin, permitindo que os clientes financiem contas e transfiram ativos para destinos externos, incluindo carteiras pessoais de criptomoedas, usando USDC, RLUSD e PYUSD.

Flexibilidade total de transferência de criptografia: Os clientes elegíveis podem enviar e receber ativos digitais suportados de e para carteiras com e sem custódia..

Uma plataforma unificada de múltiplos ativos: Os clientes podem acessar criptomoedas e negociar junto com uma ampla gama de ativos financeiros, incluindo ações, opções, futuros, títulos, fundos e mercados de previsão. Não há aplicativos separados e não há necessidade de alternar entre plataformas.

Para obter informações adicionais, acesse: Negociação de criptomoedas

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com a afiliada da Interactive Brokers e o país de residência do cliente. A negociação de ativos digitais, incluindo criptomoedas, é especialmente arriscada e destina-se apenas a indivíduos com alta tolerância ao risco e capacidade financeira para suportar perdas.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do índice S&P 500. Suas afiliadas proporcionam execução automatizada de ordens e custódia de títulos, commodities, câmbio e mercados de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação de propriedade, consultores financeiros e corretores introdutores. Nossas quatro décadas com foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo custo ou sem custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013562606/pt/

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Contatos de Mídia da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com