Limpar a tela da televisão parece uma tarefa simples, mas a escolha de materiais e produtos exige cuidados para evitar danos e preservar a aparência do aparelho

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Cores menos nítidas ou trechos da tela com iluminação fraca indicam o acúmulo de poeira, marcas de gordura e impressões digitais. Esses resíduos diminuem o brilho do aparelho e prejudicam o momento de assistir aos conteúdos. Um movimento incorreto ou um produto impróprio podem estragar o painel definitivamente, dano que acontece com frequência.

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A primeira regra exige desligar o televisor e retirar o cabo da tomada antes de qualquer manuseio. O procedimento afasta riscos elétricos e permite enxergar melhor as manchas na superfície apagada.

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Não há necessidade de investir em itens caros. Um pano de microfibra macio atende totalmente à demanda. A lista de materiais proibidos inclui: papel-toalha, lenços ásperos, álcool, amônia e lenços desinfetantes. Esses itens arranham ou mancham o visor permanentemente, devendo ficar longe do televisor até na hora de retirar poeira superficial.

Cuidados na hora da aplicação

Nunca borrife líquidos diretamente sobre o painel. O jato de um spray cria o perigo de a umidade penetrar nas bordas da estrutura. O processo seguro começa pela remoção do pó acumulado nas molduras e extremidades. Para as pequenas fendas de ventilação situadas atrás da televisão, utilize uma escova de cerdas macias.

Modelos com acabamentos diferenciados exigem atenção redobrada e leitura do manual de instruções. A Samsung informa que televisores "The Frame" e "Serif" trazem uma superfície antirreflexo projetada para diminuir o clarão, característica que torna as marcas de dedos e manchas mais difíceis de limpar.

Misturas recomendadas pelos fabricantes

Empresas do setor orientam a preferência por este composto: água destilada inserida em um frasco pulverizador. Umedeça o pano de microfibra sem encharcar e passe sobre o painel com movimentos circulares suaves, do meio para as pontas, sem pressionar. Marcas resistentes e impressões de gordura exigem uma combinação de partes iguais de água destilada e vinagre branco, mistura que limpa profundamente sem danificar a peça.

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Espere a superfície secar por completo antes de ligar o televisor novamente. A Samsung recomenda: "Umedeça levemente um pano de microfibra com algumas gotas de água e limpe delicadamente a tela." A retirada de pó feita semanalmente basta para manter a imagem impecável.