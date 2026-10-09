Menopausa no mundo animal: descoberta sobre gorilas surpreende cientistas

As fêmeas eram consideradas em fase pós-reprodutiva quando passavam pelo menos o dobro do intervalo médio entre partos sem ter filhotes ou acasalar. A maioria tinha mais de 35 anos e estava sem acasalar havia mais de sete anos e meio. Segundo as estimativas, elas passam cerca de 10% da vida adulta nessa fase. Foto: Charles J. Sharp/Wikimédia Commons