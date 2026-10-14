WhatsApp fora do canal oficial expõe salões a bloqueio; Belasis leva IA à API

Salões de beleza, barbearias e clínicas de estética que ligam o WhatsApp ao sistema de gestão por QR Code ou por versões alternativas do WhatsApp Web convivem com um risco que muitas vezes só aparece quando o problema acontece: o bloqueio ou a queda do número usado para atender clientes e marcar horários.

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A Belasis , empresa brasileira de tecnologia de gestão para o setor de beleza, opera com a API Oficial da Meta, a WhatsApp Cloud API, conexão que, segundo a empresa, reduz esse risco de forma expressiva. É dentro desse canal que ela acaba de lançar uma IA (inteligência artificial) capaz de conversar com os clientes e agendar horários sem intervenção da equipe, inclusive à noite, nos fins de semana e nos feriados.

Por que o número do salão pesa tanto

Para os negócios de beleza, o WhatsApp funciona ao mesmo tempo como recepção e canal de venda. Pesquisa do Opinion Box com 1.000 usuários, realizada em julho e divulgada em outubro, mostra que 77% já se comunicam com marcas pelo aplicativo e 75% já contrataram algum serviço por ele. Entre os entrevistados que mantêm conta comercial no app, 47% o usam para agendar compromissos ou consultas.

Quando toda a marcação de horários passa por um único número, uma queda deixa o estabelecimento sem canal de venda, justamente no aplicativo em que 37% dos usuários ficam com a conversa aberta o dia inteiro, de acordo com o mesmo levantamento.

O que muda com a integração oficial

Pela API oficial, a comunicação do salão segue as diretrizes da Meta. O canal permite que vários atendentes trabalhem no mesmo número, com o histórico das conversas centralizado, e que o estabelecimento envie confirmações de agendamento, lembretes automáticos e campanhas de reativação dentro dessas regras.

A IA lançada agora funciona sobre essa estrutura. Ela consulta a agenda em tempo real, registra agendamentos, faz remarcações e processa cancelamentos, além de informar serviços, valores, duração dos procedimentos e regras da casa. Se o pedido for complexo ou o cliente quiser falar com uma pessoa, a conversa segue para a caixa de entrada do sistema e a equipe assume, com acesso ao histórico do que já foi conversado. O recurso chega na sequência do CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) que a Belasis lançou em setembro.

“A diferença está em entender o que a pessoa escreve. A cliente manda ‘tem horário pra escova amanhã depois das seis?’, e a IA lê a agenda, oferece os horários livres e confirma, sem obrigar ninguém a navegar por um menu. Estamos falando de inteligência artificial de verdade, e não de um chatbot. Como ela funciona dentro da Belasis, trabalha com a mesma grade de horários que a recepção usa no balcão”, afirma Adriel Schmitz, CTO da Belasis.

Automação com o gestor no comando

Cabe ao gestor definir o que a IA faz sozinha: apenas tirar dúvidas, sugerir horários ou concluir o agendamento completo. Ele também pode ensinar o tom de voz do salão e as regras do negócio, escolher em que momentos a ferramenta atua e quais clientes ela atende. A cobrança é feita por recarga de créditos de uso, modelo que, segundo a empresa, dá previsibilidade aos custos.

Como reduzir o risco de bloqueio

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Para o dono de salão que quer evitar ver o WhatsApp do negócio bloqueado, o primeiro ponto a observar é a forma de conexão. Ligações feitas por QR Code ou por versões alternativas do WhatsApp Web deixam o número mais exposto, enquanto a API oficial da Meta reduz esse risco, de acordo com a Belasis. É nesse canal que a empresa colocou a nova IA para responder e agendar clientes a qualquer hora.