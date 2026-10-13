Testes de separação por transmissão de raios X com IA da Brazil Potash mostram potencial para aumenta a produção e estender a vida útil da mina

Os testes de separação por transmissão de raios X ("XRT") com uso de inteligência artificial, realizados em amostras de material mineralizado, demonstraram com sucesso que aproximadamente 20% do material de menor teor testado poderia ser descartado antes de chegar à planta de processamento, potencialmente liberando capacidade para aumentar a produção e/ou prolongar a vida útil da mina.

Testes adicionais e estudos técnicos e econômicos deverão ser realizados após o início da produção comercial para avaliar se a tecnologia poderia ser incorporada ao Projeto Autazes.





MANAUS, Brasil, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE American: GRO), empresa de exploração e desenvolvimento de minerais críticos que está avançando o Projeto Potássio Autazes (o "Projeto Autazes" ou "Projeto"), no Estado do Amazonas, Brasil, anunciou hoje resultados iniciais positivos dos testes da tecnologia de separação por transmissão de raios X ("XRT") com uso de inteligência artificial, iniciados quando anunciados pela primeira vez em dezembro de 2025.

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Os testes, realizados com a empresa de engenharia ERCOSPLAN, indicam que a tecnologia de separação por XRT com uso de inteligência artificial é capaz de distinguir a mineralização de potássio de maior teor do material de menor teor dentro da amostra testada. O teste foi realizado em minério com tamanho superior a aproximadamente 8 mm, e a ERCOSPLAN prevê que aproximadamente 40% a 55% do material que espera minerar terá tamanho superior a esse. No programa inicial de testes, uma amostra contendo aproximadamente 13% de KCl foi enriquecida para aproximadamente 27% de KCl, enquanto a fração rejeitada continha aproximadamente 1% a 2% de KCl. Com base nos resultados obtidos com a amostra testada, aproximadamente 20% do material de menor teor da amostra foi rejeitado antes do processamento. Devido ao pequeno tamanho da amostra testada, os resultados são indicativos e ainda não podem ser considerados representativos da produção da mina em escala plena.

A Companhia pretende realizar testes adicionais e novas análises de engenharia e econômicas para considerar e avaliar se a tecnologia de separação por XRT com uso de inteligência artificial poderia ser implementada no Projeto Autazes para:

pré-concentrar o material e, em seguida, processá-lo por lixiviação a quente, potencialmente aumentando a produção sem a necessidade de construir um terceiro poço de mina; e/ou



acessar áreas de menor teor do depósito de potássio de Autazes que atualmente não são economicamente viáveis para mineração, prolongando a vida operacional da mina.





"Esses resultados são promissores para Autazes", afirmou Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "Esses resultados iniciais sugerem que a tecnologia de separação por XRT com uso de inteligência artificial consegue distinguir a mineralização de potássio de maior teor do material de menor teor dentro da amostra testada. Isso nos proporciona uma oportunidade interessante de potencialmente viabilizar flexibilidade de produção no futuro, seja por meio de uma taxa de produção maior e/ou de uma vida útil mais longa da mina, sujeita a testes e estudos adicionais. O próximo passo é testar a separação por XRT em uma amostra muito maior após iniciarmos a produção comercial da mina, para potencialmente incorporar essa tecnologia."

O sistema de separação por XRT com uso de inteligência artificial que está sendo testado é uma tecnologia de terceiros que incorpora ferramentas de classificação orientadas por dados para analisar partículas individuais e avaliar a possível separação do material mineralizado de maior teor em relação ao material de menor teor. O fornecedor do sistema descreve a tecnologia como baseada em aprendizado profundo e redes neurais convolucionais treinadas com milhões de imagens para reconhecer características complexas, como forma, tamanho e cor, permitindo distinguir materiais difíceis de separar com sensores convencionais. Os dados analisados pela inteligência artificial acionam blocos de válvulas de alta velocidade, que disparam jatos precisos de ar para ejetar partículas de menor teor.

Pessoa Qualificada

As informações científicas e técnicas contidas neste comunicado à imprensa foram revisadas e aprovadas por Matt Simpson, diretor-presidente da Companhia. O Sr. Simpson é engenheiro profissional e membro da Professional Engineers of Ontario. Ele é uma Pessoa Qualificada, conforme definido no National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE American: GRO) (www.brazilpotash.com), por meio de sua subsidiária Potássio do Brasil, está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer potássio a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é essencial para a segurança alimentar global, estando entre os países com as maiores quantidades de água doce e terras aráveis e com clima ideal para o cultivo durante todo o ano. Ainda assim, o país importou aproximadamente 96% do potássio que consumiu em 2025, apesar de abrigar aquela que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo. O potássio produzido será transportado principalmente por barcaças fluviais de baixo custo em um sistema hidroviário interior, em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras rurais e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas nos termos da legislação canadense de valores mobiliários aplicável e conforme definidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, ou no United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, que são declarações que não constituem fatos históricos. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, aqui incluídas e constantes de declarações públicas de nossos diretores ou representantes, que tratem de atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou prevê que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro, bem como as premissas nas quais tais declarações se baseiam, são declarações prospectivas e incluem, entre outros, estratégia empresarial futura, planos e objetivos, cronogramas e realizações previstas e crescimento de nossos negócios. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como "prever", "esperar", "pretender", "poder", "irá", "dever" e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Companhia no Formulário 20-F, apresentado à Securities and Exchange Commission, e em outros documentos apresentados. Esses riscos incluem, entre outros, riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas relativas a estimativas, incluindo os resultados dos testes de separação por XRT aqui descritos; riscos relacionados ao setor, incluindo flutuações na oferta e na demanda de potássio; momento e montante dos investimentos de capital; sucesso comercial e riscos relacionados às nossas atividades de desenvolvimento e outros riscos operacionais; acontecimentos políticos ou econômicos; incertezas e riscos relacionados aos mercados de capitais e à capacidade de captar recursos adicionais para a construção do projeto; condições geológicas ou ambientais inesperadas; mudanças na legislação e regulamentação governamentais; êxito na obtenção das licenças e autorizações necessárias; e riscos relacionados a processos jurídicos, regulatórios e de licenciamento, incluindo novos recursos ou contestações relacionados ao Projeto Autazes.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem, sem limitação, declarações relativas: ao início da produção comercial; à possível aplicabilidade e ao desempenho da tecnologia de separação por XRT no Projeto Autazes; à capacidade da tecnologia de distinguir material mineralizado de maior teor de material de menor teor em condições operacionais; à proporção de material que poderá ser rejeitada ou enriquecida por meio de futuros programas de separação; à representatividade de futuras amostras de teste; aos testes futuros planejados e a seu cronograma e resultados; à possível incorporação da tecnologia de separação em futuras concepções de engenharia do projeto; e ao possível efeito da tecnologia de separação sobre as operações da planta de processamento, as taxas de produção, os aspectos econômicos do projeto, as necessidades de capital, as necessidades de poços, o acesso à mineralização de menor teor e a vida útil da mina.

As declarações prospectivas baseiam-se em diversas premissas, incluindo, entre outras: que as futuras amostras de teste serão suficientemente representativas; que os resultados dos testes futuros serão, de modo geral, consistentes com os resultados dos testes iniciais aqui relatados; que o desempenho da separação observado durante os testes poderá ser reproduzido em maior escala; que os equipamentos e a tecnologia necessários estarão disponíveis comercialmente; que futuros estudos de engenharia sustentarão a implementação da tecnologia; que o financiamento e as aprovações regulatórias necessários serão obtidos; e que o Projeto Autazes avançará substancialmente conforme atualmente previsto pela administração. Embora as declarações prospectivas aqui contidas se baseiem em premissas que a Companhia considera razoáveis quando formuladas, adverte-se que declarações prospectivas não constituem garantias de desempenho futuro e que os resultados, o desempenho ou as realizações efetivas poderão diferir materialmente daqueles apresentados ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são válidas somente na data deste documento. A Companhia expressamente se exime de quaisquer obrigações ou compromissos de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Companhia a esse respeito ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nos quais qualquer declaração se baseie, salvo se exigido por lei.

Contato:

Relações com Investidores da Brazil Potash

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9844366)