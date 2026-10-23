AXTY faz da dor matéria-prima de álbum e leva show integral ao Newcore

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Há trabalhos que surgem da urgência de elaborar o que machuca. Em “The Pain Made Me Who I Am”, quarto álbum de estúdio da AXTY, dor, ansiedade, insegurança e adversidade deixam de ser apenas temas para se tornarem o ponto de partida de uma narrativa sobre resistência e autodescoberta.

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Lançado em 21 de agosto, o disco marca a estreia da AXTY na Napalm Records. Com 12 faixas, o álbum traduz uma fase de amadurecimento da banda paulista e será apresentado ao vivo, na íntegra, durante a segunda edição do Newcore Festival, criada pela própria AXTY e marcada para 15 de novembro, no Carioca Club Pinheiros, em São Paulo.

“Consideramos este álbum o nosso mais maduro e estamos muito satisfeitos com os resultados e com a repercussão que ele vem tendo”, afirma Felipe Hervoso, vocalista da AXTY.

No palco, a AXTY percorrerá músicas como “Who I Am”, “Dismay”, “Selfish”, “All I Love”, “Fragile” e “Nothing But Pain”. Entre riffs pesados, vocais extremos e refrões melódicos, o grupo constrói uma linguagem que sustenta a intensidade sonora sem abrir mão da dimensão emocional das canções.

O show será gravado em audiovisual, transformando a apresentação em um registro da etapa atual da AXTY. O festival terá ainda as participações de Bullet Bane, Sujera e Emphuria, reunindo artistas que dialogam com diferentes vertentes do metal contemporâneo brasileiro.

“Esse será o show de lançamento do álbum. E temos a honra de celebrá-lo ao lado de bandas que admiramos pela relevância e pelo trabalho sério que realizam. A gente espera uma noite realmente especial, para ficar registrada na história da banda e de todos os presentes”, detalha Felipe.

Para a AXTY, o Newcore Festival também responde à falta de espaços recorrentes para a cena. “Criamos um festival para ajudar a promover a cena, pois entendemos que, no nosso país, existem poucos espaços e oportunidades para que todos possam se reunir. Para nós, iniciativas assim são fundamentais para a manutenção e o crescimento da cena”, conclui o músico.

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SERVIÇO — NEWCORE FESTIVAL 2026

Line-up: AXTY, Bullet Bane, Sujera e Emphuria

Data: domingo, 15 de novembro de 2026

Abertura: 16h

Local: Carioca Club Pinheiros

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 — Pinheiros, São Paulo/SP

Classificação: 18 anos

Organização: Agência Pindorama

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/newcorefest2026

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