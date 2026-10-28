MG: dupla indiciada por matar e esconder corpo de jovem ainda desaparecido

A Polícia Civil indiciou dois homens, de 31 e 35 anos, após o desaparecimento de Eduardo Adelino, de 28 anos, em 9 de agosto, em João Pinheiro, Região Noroeste de Minas Gerais. Os dois são investigados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O corpo da vítima ainda segue desaparecido.

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O que ocorreu

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o jovem foi visto pela última vez em agosto. Após a Polícia Militar ser acionada para comparecer à residência da vítima, os militares encontraram no local marcas evidentes de violência, danos em um portão e sangue humano.

Dias depois, o veículo de Eduardo foi localizado abandonado em uma zona rural às margens da BR-040. A busca no automóvel identificou sangue em seu interior e impressões digitais que ligavam diretamente a um dos suspeitos ao crime.

Prisões e desdobramentos

Com a procura organizada pela Polícia Civil, na Operação Último Vestígio, o primeiro investigado foi preso em João Pinheiro ainda em 24 de agosto. O segundo suspeito permaneceu foragido, sendo localizado e preso em 4 de setembro em uma área rural de Dom Bosco, município a cerca de 155 km de distância, com o apoio de delegacias especializadas de Unaí.

Corpo ainda desaparecido

Apesar da conclusão da investigação e do indiciamento dos suspeitos, o corpo de Eduardo Adelino ainda não foi localizado. A Polícia Civil reforça que as buscas continuam sendo tratadas como prioridade máxima para trazer respostas à família e esclarecer o crime.

Agora resta ao Poder Judiciário e ao Ministério Público analisar as provas reunidas para decidir o resultado do caso contra os suspeitos.

A Polícia Civil pede que informações para auxiliar na localização de vestígios ou do corpo da vítima sejam repassadas anonimamente por meio do Disque-Denúncia Unificado (181).

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*Estagiário sob supervisão