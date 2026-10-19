Casal muda de país com 3 filhos e vê despesas caírem de R$ 13 mil para R$ 4 mil por mês

Saskia Dalyanci e seu companheiro Ben gastavam mais de 2.300 euros mensais com moradia, contas básicas e alimentação na Inglaterra. Desde que se mudaram para Chiang Mai, no norte da Tailândia, com os três filhos, essas mesmas despesas somam cerca de 870 euros. A família calcula uma economia próxima de 17.700 euros por ano.

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O casal, de 27 e 26 anos, alugava um imóvel de três quartos em Tunbridge Wells, no condado de Kent. Em 7 de julho, os cinco integrantes viajaram para a Ásia. Para financiar a ida, venderam pertences pelo Facebook Marketplace e arrecadaram cerca de 4.700 euros. A iniciativa partiu de Saskia, ex-professora particular, que explicou: "era sobretudo ligado ao meu espírito aventureiro e à vontade de fazer algo um pouco diferente, de sair dos caminhos comuns".

Redução nos custos básicos

A alteração no orçamento abrange as principais despesas da rotina familiar:

aluguel: caiu de aproximadamente 1.180 euros para menos de 650 euros mensais em uma casa de três quartos.

eletricidade: baixou de 165 para 106 euros ao mês.

água: recuou de 94 euros para cerca de 3 euros mensais.

alimentação: compras de mercado caíram de mais de 590 euros para cerca de 106 euros mensais.

impostos: a council tax, taxa local paga por moradores no Reino Unido, não tem cobrança equivalente para eles na Tailândia.

Sustento com renda única

O orçamento depende exclusivamente dos ganhos de Ben, contratado por uma escola primária internacional em Chiang Mai. Ele reside no país com visto de não imigrante tipo B, mantendo a parceira e as crianças como dependentes. Seu salário anual equivale a cerca de 18.200 euros, além de auxílio-moradia de 132 euros mensais. Saskia não trabalha fora.

A remuneração de Ben fica abaixo do salário mínimo integral francês (Smic), fixado em 1.867,02 euros brutos mensais (cerca de 22.400 euros brutos por ano) desde a atualização de 1º de junho de 2026. O rendimento sustenta os cinco na nova residência, que dispõe de lavanderia, duas salas de recepção, sala de jantar, área externa e um celeiro de arroz.

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Saskia manteve o método de ensino em casa praticado na Inglaterra, com atividades voltadas aos interesses das crianças: "reproduzimos basicamente a mesma rotina que tínhamos no Reino Unido". O grupo familiar pretende permanecer no país asiático por tempo indeterminado e não exclui voltar ao Reino Unido no futuro.