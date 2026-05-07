Viagem barata para Ásia: um roteiro econômico por Bangkok e Hanói
Sonha em conhecer a Tailândia e o Vietnã? Montamos um guia completo com preços de passagem, hospedagem e alimentação para sua viagem caber no bolso
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Explorar o Sudeste Asiático, com suas paisagens exóticas, cultura rica e culinária inesquecível, pode parecer um sonho distante, mas cidades como Bangkok, na Tailândia, e Hanói, no Vietnã, são destinos surpreendentemente acessíveis. Com um bom planejamento, é possível montar um roteiro que cabe no seu bolso sem abrir mão de experiências incríveis.
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Para uma viagem econômica, o custo médio diário nessas cidades pode variar entre R$ 175 e R$ 450 por pessoa, cobrindo despesas com hospedagem, alimentação, transporte local e passeios. O segredo está em fazer escolhas inteligentes e aproveitar as opções locais.
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Passagens aéreas: o maior investimento
O principal custo da sua viagem será a passagem aérea. Saindo do Brasil, os voos de ida e volta para a região variam entre R$ 7.000 e R$ 12.000, dependendo da companhia aérea, da época do ano e da antecedência da compra. A alta temporada, de novembro a março, costuma ter preços mais elevados. Para garantir as melhores tarifas, pesquise em comparadores de preços e compre com três a seis meses de antecedência.
Custos em Bangkok, Tailândia
Hospedagem
Bangkok oferece uma vasta gama de acomodações para todos os orçamentos. É possível encontrar camas em hostels bem avaliados a partir de R$ 60 (cerca de 350 THB, com a cotação de 1 THB = R$ 0,17). Se preferir mais privacidade, quartos privados em hotéis simples ou guesthouses podem ser encontrados a partir de R$ 150 a R$ 250 por noite.
Alimentação e Transporte
A comida de rua é o coração da Tailândia e a melhor forma de comer bem e barato. Pratos como o famoso Pad Thai custam entre 50 e 80 THB (R$ 8 a R$ 14) em barracas de rua e mercados noturnos. Para se locomover, combine o Skytrain (metrô de superfície) com corridas de tuk-tuk (sempre negocie o preço antes) ou use o aplicativo de transporte Grab, que funciona muito bem na cidade.
Custos em Hanói, Vietnã
A capital do Vietnã pode ser ainda mais econômica que Bangkok. Hanói é conhecida por sua atmosfera caótica e charmosa no Bairro Antigo, onde se concentram as melhores opções para viajantes com orçamento limitado. Hostels na região oferecem diárias a partir de R$ 40, e a comida de rua, como o pho ou o banh mi, raramente ultrapassa os R$ 10 por refeição. O transporte via aplicativos como o Grab também é extremamente barato, tornando o deslocamento pela cidade muito acessível.
Orçamento diário detalhado
Para te ajudar a planejar, aqui está uma estimativa de gastos diários por pessoa, considerando um perfil de viagem econômica:
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Hospedagem: R$ 60 a R$ 200
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Alimentação: R$ 50 a R$ 100
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Transporte local: R$ 25 a R$ 60
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Passeios e atrações: R$ 40 a R$ 90
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Total diário estimado: R$ 175 a R$ 450
Lembre-se de que estes valores são uma média. É possível gastar menos, focando em comida de rua e atrações gratuitas, ou mais, optando por restaurantes e hotéis com mais conforto. Com organização, sua viagem para o Sudeste Asiático será uma realidade inesquecível e econômica.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.