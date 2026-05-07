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SUDESTE ASIÁTICO

Viagem barata para Ásia: um roteiro econômico por Bangkok e Hanói

Sonha em conhecer a Tailândia e o Vietnã? Montamos um guia completo com preços de passagem, hospedagem e alimentação para sua viagem caber no bolso

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
07/05/2026 16:37 - atualizado em 07/05/2026 16:41

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Viagem barata para Ásia: um roteiro econômico por Bangkok e Hanói
Bangkok e Hanói oferecem cultura rica e preços acessíveis para explorar o Sudeste Asiático, como destaca a matéria crédito: navogel de Getty Images Pro / Chalabala de Getty Images

Explorar o Sudeste Asiático, com suas paisagens exóticas, cultura rica e culinária inesquecível, pode parecer um sonho distante, mas cidades como Bangkok, na Tailândia, e Hanói, no Vietnã, são destinos surpreendentemente acessíveis. Com um bom planejamento, é possível montar um roteiro que cabe no seu bolso sem abrir mão de experiências incríveis.

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Para uma viagem econômica, o custo médio diário nessas cidades pode variar entre R$ 175 e R$ 450 por pessoa, cobrindo despesas com hospedagem, alimentação, transporte local e passeios. O segredo está em fazer escolhas inteligentes e aproveitar as opções locais.

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Passagens aéreas: o maior investimento

O principal custo da sua viagem será a passagem aérea. Saindo do Brasil, os voos de ida e volta para a região variam entre R$ 7.000 e R$ 12.000, dependendo da companhia aérea, da época do ano e da antecedência da compra. A alta temporada, de novembro a março, costuma ter preços mais elevados. Para garantir as melhores tarifas, pesquise em comparadores de preços e compre com três a seis meses de antecedência.

Custos em Bangkok, Tailândia

Hospedagem

Bangkok oferece uma vasta gama de acomodações para todos os orçamentos. É possível encontrar camas em hostels bem avaliados a partir de R$ 60 (cerca de 350 THB, com a cotação de 1 THB = R$ 0,17). Se preferir mais privacidade, quartos privados em hotéis simples ou guesthouses podem ser encontrados a partir de R$ 150 a R$ 250 por noite.

Complexo de templos dourados e brancos com telhados pontiagudos em Bangkok sob céu azul.
Belezas arquitetônicas de Bangkok, capital da Tailândia e destino cultural acessível para viajantes econômicos no Sudeste Asiático. T. Sondermann de Pexels

Alimentação e Transporte

A comida de rua é o coração da Tailândia e a melhor forma de comer bem e barato. Pratos como o famoso Pad Thai custam entre 50 e 80 THB (R$ 8 a R$ 14) em barracas de rua e mercados noturnos. Para se locomover, combine o Skytrain (metrô de superfície) com corridas de tuk-tuk (sempre negocie o preço antes) ou use o aplicativo de transporte Grab, que funciona muito bem na cidade.

Vista aérea de templos dourados e brancos com spires em Bangkok sob céu crepuscular.
Bangkok oferece uma rica experiência cultural com seus templos ornamentados, sendo um destino acessível para viajantes no Sudeste Asiático.Burachet de Getty Images Pro

Custos em Hanói, Vietnã

A capital do Vietnã pode ser ainda mais econômica que Bangkok. Hanói é conhecida por sua atmosfera caótica e charmosa no Bairro Antigo, onde se concentram as melhores opções para viajantes com orçamento limitado. Hostels na região oferecem diárias a partir de R$ 40, e a comida de rua, como o pho ou o banh mi, raramente ultrapassa os R$ 10 por refeição. O transporte via aplicativos como o Grab também é extremamente barato, tornando o deslocamento pela cidade muito acessível.

Pagoda de várias camadas, lago, árvores verdes, bandeiras vietnamita e budista em Hanói ao pôr do sol.
Hanói se destaca no Sudeste Asiático por sua riqueza cultural e preços acessíveis, atraindo viajantes em busca de experiências autênticas e econômicas. efired

Orçamento diário detalhado

Para te ajudar a planejar, aqui está uma estimativa de gastos diários por pessoa, considerando um perfil de viagem econômica:

  • Hospedagem: R$ 60 a R$ 200

  • Alimentação: R$ 50 a R$ 100

  • Transporte local: R$ 25 a R$ 60

  • Passeios e atrações: R$ 40 a R$ 90

  • Total diário estimado: R$ 175 a R$ 450

Vista aérea de cidade urbana com lago azul, arranha-céu alto e muitos edifícios.
Hanói, capital do Vietnã, se destaca como um destino acessível no Sudeste Asiático, combinando urbanismo e natureza.LordRunar de Getty Images Signature

Lembre-se de que estes valores são uma média. É possível gastar menos, focando em comida de rua e atrações gratuitas, ou mais, optando por restaurantes e hotéis com mais conforto. Com organização, sua viagem para o Sudeste Asiático será uma realidade inesquecível e econômica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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