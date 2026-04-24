Fuja da Europa cara: 8 destinos baratos para sua próxima viagem

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Sonha em fazer uma viagem internacional, mas os preços em euros e dólares assustam? A boa notícia é que existem diversos destinos incríveis ao redor do mundo que oferecem cultura, história e paisagens deslumbrantes sem exigir um orçamento de magnata. Para ajudar no seu planejamento de 2026, selecionamos oito lugares que provam que é possível explorar o mundo com um excelente custo-benefício.

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1. Buenos Aires, Argentina

A capital argentina continua sendo um dos destinos internacionais preferidos dos brasileiros, e não é à toa. Com sua arquitetura europeia, shows de tango apaixonantes e uma gastronomia de primeira, Buenos Aires oferece uma imersão cultural a poucas horas de voo do Brasil.

A proximidade geográfica torna a viagem mais acessível, e embora os preços tenham aumentado nos últimos anos, a cidade ainda oferece bom custo-benefício comparado a destinos europeus. Explore os bairros coloridos de La Boca, a elegância da Recoleta e a agitação de Palermo com um orçamento diário que pode começar em R$ 200.

Símbolos de Buenos Aires, como o Obelisco e a bandeira argentina, representam a capital ideal para viagens com bom custo-benefício. Grafissimo de Getty Images Signature

2. Cidade do México, México

Vibrante, histórica e cheia de sabor. A Cidade do México é um prato cheio para quem ama história, arte e comida boa. Visite o Museu Nacional de Antropologia, explore as ruínas de Teotihuacán e perca-se pelas ruas do centro histórico, um Patrimônio Mundial da UNESCO. A culinária de rua é um espetáculo à parte e extremamente barata.

O icônico Ángel de la Independencia, um dos marcos da culturalmente rica Cidade do México. Fernando Paleta de Pexels

3. Praga, República Tcheca

Quer uma experiência europeia de conto de fadas sem os preços de Paris ou Londres? Praga é a resposta. A capital tcheca encanta com seu castelo imponente, a icônica Ponte Carlos e um centro histórico perfeitamente preservado. A cerveja local é famosa por ser mais barata que água, e os custos com alimentação e transporte público são bem inferiores à média da Europa Ocidental.

A icônica Ponte Carlos ilumina a noite em Praga, um dos destinos europeus com bom custo-benefício para quem sonha em viajar. RudyBalasko de Getty Images

4. Istambul, Turquia

Uma cidade que se estende por dois continentes, Istambul é uma fusão fascinante de culturas orientais e ocidentais. Visite a majestosa Hagia Sophia, o Palácio de Topkapi e se perca nos corredores do Grand Bazaar. Istambul surpreende por ser uma metrópole transcontinental com custos acessíveis para alimentação, transporte e hospedagem, permitindo uma viagem rica em história e experiências.

Com sua fusão de culturas e custos acessíveis, Istambul é uma opção histórica para viagens com bom custo-benefício em 2026. Zak H de Pexels

5. Bangkok, Tailândia

O Sudeste Asiático é conhecido por seus preços baixos, e Bangkok é a porta de entrada perfeita. A capital tailandesa é uma cidade de contrastes, com templos dourados, mercados flutuantes e uma vida noturna agitada. O destino oferece um dos melhores custos-benefícios da região, com refeições e acomodações por preços muito convidativos, o que permite esticar a viagem e explorar mais do país.

Bangkok, uma das capitais do Sudeste Asiático, oferece um custo-benefício excelente para viagens, combinando modernidade e tradição ao pôr do sol. littlewormy de Getty Images Pro

6. Cairo, Egito

Para os apaixonados por história antiga, o Cairo é um destino indispensável. Contemple as Pirâmides de Gizé e a Esfinge, navegue pelo Rio Nilo e explore os tesouros do Museu Egípcio. Apesar da grandiosidade de suas atrações, o Egito é um país onde o real tem bom poder de compra, tornando passeios, alimentação e souvenirs bastante acessíveis.

Cairo, um dos destinos internacionais de excelente custo-benefício para explorar em 2026. PhotoByMau PhotoByMau de Pexels

7. Budapeste, Hungria

Conhecida como a "Pérola do Danúbio", Budapeste é outra capital europeia que cabe no bolso. Relaxe em um de seus famosos banhos termais, admire a arquitetura do Parlamento Húngaro e aproveite os "ruin bars", bares instalados em prédios abandonados. É uma cidade charmosa, segura e com uma excelente relação custo-benefício.

A beleza arquitetônica de Budapeste, uma das "Pérolas do Danúbio", oferece uma experiência europeia charmosa e acessível. Kelly de Pexels

8. Hanói, Vietnã

Se a busca é por um destino realmente exótico e econômico, Hanói é imbatível. A capital do Vietnã oferece uma imersão cultural profunda, com seu trânsito caótico de motocicletas, culinária de rua deliciosa e uma história rica. A partir de lá, é fácil organizar passeios para a deslumbrante Baía de Ha Long. Os custos diários podem ser surpreendentemente baixos, mesmo para os padrões do Sudeste Asiático.

Hanói, no Vietnã, oferece imersão cultural e histórica como um dos destinos internacionais mais econômicos. efired

Como planejar sua viagem econômica

Para garantir que sua viagem seja realmente barata, algumas dicas são essenciais:

Pesquise passagens com antecedência: Use comparadores de preços e seja flexível com as datas.

Viaje na baixa temporada: Além de preços melhores, você encontrará os lugares mais vazios.

Hospedagem alternativa: Considere hostels, guesthouses ou aluguel de apartamentos em vez de hotéis tradicionais.

Use transporte público: É a forma mais barata e autêntica de se locomover na maioria das cidades.

Coma como um local: Fuja dos restaurantes turísticos e explore mercados e restaurantes de rua. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.