Tailândia: quanto custa viajar para o paraíso asiático mais barato

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Uma viagem à Tailândia é o sonho de muitos, combinando praias paradisíacas, templos majestosos e uma cultura vibrante. Mas quanto custa realizar esse desejo? O país oferece opções para todos os tipos de viajantes, do mochileiro ao turista que busca mais conforto. Detalhamos os principais custos para você planejar seu orçamento.

Passeios de barco em águas cristalinas para ilhas paradisíacas, como este, são um dos custos a considerar no roteiro de viagem pela Tailândia.Margo Evardson de Pexels

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Hospedagem: opções para todos os bolsos

A Tailândia é famosa por sua vasta oferta de acomodações. Para os viajantes mais econômicos, os hostels são a melhor pedida, com diárias que podem começar em R$ 50 em quartos compartilhados, oferecendo uma ótima oportunidade para socializar. Se você busca mais privacidade e conforto, hotéis simples e pousadas (guesthouses) têm diárias que variam entre R$ 120 e R$ 250, com ar-condicionado e banheiro privativo. Já para quem não abre mão do luxo, resorts e hotéis de redes internacionais oferecem experiências completas por valores mais elevados.

Destino asiático combina paisagens paradisíacas e custos acessíveis, atraindo viajantes que buscam economizar sem abrir mão da experiênciadanaibe12 de Getty Images Pro

Alimentação: sabores que cabem no orçamento

Comer na Tailândia é uma experiência cultural e muito barata. A comida de rua é um dos pontos altos do país, onde pratos deliciosos como o Pad thai ou o Mango sticky rice custam entre R$ 10 e R$ 20. Uma refeição completa em um restaurante local, fora das áreas mais turísticas, raramente ultrapassa os R$ 30 por pessoa. Já nos restaurantes voltados para turistas, especialmente nas ilhas, os preços podem ser mais altos, mas ainda assim acessíveis quando comparados aos padrões brasileiros.

Passeios e atividades: explorando o paraíso

Os custos com passeios variam muito dependendo do seu roteiro. A entrada nos principais templos de Bangkok, como o Grand Palace, pode custar cerca de R$ 70.

A entrada em templos majestosos como o Grand Palace, em Bangkok, é um custo a ser planejado em sua viagem à Tailândia.Burachet de Getty Images Pro

Os famosos passeios de barco para ilhas como Phi Phi ou James Bond Island, partindo de Phuket ou Krabi, geralmente incluem almoço e custam entre R$ 150 e R$ 300 por pessoa.

Conheça os custos para explorar as paisagens paradisíacas, como da ilha Phi PhiChirapriya Thanakonwirakit de Getty Images

Outras atividades populares incluem aulas de culinária, visitas a santuários de elefantes éticos e massagens tailandesas, com preços que se ajustam a diferentes orçamentos.

Transporte local

Para se locomover dentro das cidades, as opções são variadas. Em Bangkok, o Skytrain (BTS) é uma forma eficiente e barata de evitar o trânsito. Os táxis e aplicativos como o Grab são convenientes, mas lembre-se de sempre pedir para usar o taxímetro. Os icônicos tuk-tuks são uma experiência turística, mas é fundamental negociar o preço antes de embarcar.

O Skytrain de Bangkok oferece uma opção eficiente e econômica para se locomover na capital tailandesa, essencial no planejamento de custos da viagem.Qju Creative de Getty Images

Planejar uma viagem para a Tailândia é mais simples do que parece. Com uma variedade de opções que atendem desde o orçamento mais enxuto até o mais generoso, o destino se confirma como um lugar acessível e inesquecível. Pesquisar e definir suas prioridades são os segredos para aproveitar ao máximo as maravilhas do país sem comprometer suas finanças.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.