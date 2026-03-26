Tailândia: quanto custa viajar para o paraíso asiático mais barato
Planeje seu orçamento do econômico ao confortável: saiba os preços de hospedagem, alimentação e passeios para aproveitar o destino sem sustos
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Uma viagem à Tailândia é o sonho de muitos, combinando praias paradisíacas, templos majestosos e uma cultura vibrante. Mas quanto custa realizar esse desejo? O país oferece opções para todos os tipos de viajantes, do mochileiro ao turista que busca mais conforto. Detalhamos os principais custos para você planejar seu orçamento.
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Hospedagem: opções para todos os bolsos
A Tailândia é famosa por sua vasta oferta de acomodações. Para os viajantes mais econômicos, os hostels são a melhor pedida, com diárias que podem começar em R$ 50 em quartos compartilhados, oferecendo uma ótima oportunidade para socializar. Se você busca mais privacidade e conforto, hotéis simples e pousadas (guesthouses) têm diárias que variam entre R$ 120 e R$ 250, com ar-condicionado e banheiro privativo. Já para quem não abre mão do luxo, resorts e hotéis de redes internacionais oferecem experiências completas por valores mais elevados.
Alimentação: sabores que cabem no orçamento
Comer na Tailândia é uma experiência cultural e muito barata. A comida de rua é um dos pontos altos do país, onde pratos deliciosos como o Pad thai ou o Mango sticky rice custam entre R$ 10 e R$ 20. Uma refeição completa em um restaurante local, fora das áreas mais turísticas, raramente ultrapassa os R$ 30 por pessoa. Já nos restaurantes voltados para turistas, especialmente nas ilhas, os preços podem ser mais altos, mas ainda assim acessíveis quando comparados aos padrões brasileiros.
Passeios e atividades: explorando o paraíso
Os custos com passeios variam muito dependendo do seu roteiro. A entrada nos principais templos de Bangkok, como o Grand Palace, pode custar cerca de R$ 70.
Os famosos passeios de barco para ilhas como Phi Phi ou James Bond Island, partindo de Phuket ou Krabi, geralmente incluem almoço e custam entre R$ 150 e R$ 300 por pessoa.
Outras atividades populares incluem aulas de culinária, visitas a santuários de elefantes éticos e massagens tailandesas, com preços que se ajustam a diferentes orçamentos.
Transporte local
Para se locomover dentro das cidades, as opções são variadas. Em Bangkok, o Skytrain (BTS) é uma forma eficiente e barata de evitar o trânsito. Os táxis e aplicativos como o Grab são convenientes, mas lembre-se de sempre pedir para usar o taxímetro. Os icônicos tuk-tuks são uma experiência turística, mas é fundamental negociar o preço antes de embarcar.
Planejar uma viagem para a Tailândia é mais simples do que parece. Com uma variedade de opções que atendem desde o orçamento mais enxuto até o mais generoso, o destino se confirma como um lugar acessível e inesquecível. Pesquisar e definir suas prioridades são os segredos para aproveitar ao máximo as maravilhas do país sem comprometer suas finanças.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.