A Boomi é reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Gerenciamento de API

Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje que foi reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Gerenciamento de API. Acreditamos que esse reconhecimento reflete o investimento contínuo da Boomi no Boomi API Management como a camada de governança que as empresas utilizam para transformar APIs fragmentadas em uma base confiável para a IA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930093262/pt/

Boomi Recognized as a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for API Management

Principais Destaques

A Boomi foi reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Gerenciamento de API. Uma cópia gratuita do relatório está disponível aqui.

A Boomi também é Líder no Gartner® Magic Quadrant™ para Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS), tendo sido nomeada Líder 12 vezes consecutivas.

O Boomi API Management oferece às organizações um plano de controle único para todo o ciclo de vida da API, com descoberta automática de APIs em gateways distribuídos — incluindo Shadow APIs e Zombie APIs — para criar um inventário único e confiável.

O Boomi API Management organiza e disponibiliza integrações e APIs como ferramentas governadas e habilitadas para MCP, centralizando todos os servidores em um registro agnóstico a fornecedores, permitindo que agentes de IA consumam sistemas corporativos com segurança.

"As APIs são o meio pelo qual a IA realmente acessa os sistemas que operam um negócio; isso faz com que o gerenciamento de API seja o diferencial entre um projeto-piloto de IA e um programa de IA", afirmou Steve Lucas, presidente do Conselho e CEO da Boomi. "Temos orgulho de ser reconhecidos como Líderes em gerenciamento de API. As empresas não tratam mais a camada de API e a camada de agentes como problemas distintos e também não deveriam precisar adquiri-las separadamente. Nossos clientes gerenciam ambas em um único local, em uma única plataforma."

Líder em Visão e Execução

O Boomi API Management oferece gerenciamento de ciclo de vida completo para as APIs de uma organização, com design em linguagem natural, construção "no-code", aplicação robusta de políticas de segurança e controle de tráfego, e implantação flexível em gateways da Boomi, na nuvem e de terceiros. Avaliações de segurança e qualidade, curadoria e transformação de APIs em produtos, além de análises de negócios em tempo real, mantêm esse inventário sob governança à medida que cresce.

A Boomi acredita que sua posição no relatório deste ano reflete uma mudança na forma como as empresas compram: não mais gateways isolados, mas uma governança universal que abrange todos os gateways e provedores, oferecendo a observabilidade em nível executivo de que os líderes precisam para tomar decisões mais inteligentes sobre investimentos em APIs.

Impulsionando Fluxos de Trabalho com Agentes

À medida que as organizações adotam agentes de IA, as APIs governadas tornam-se o mecanismo pelo qual esses agentes acessam os sistemas corporativos. Como o Boomi API Management está integrado à Boomi Enterprise Platform — juntamente com o Boomi Agentstudio, o Boomi Data Hub e o Boomi Data Integration — as empresas podem criar, gerenciar e governar agentes de IA na mesma plataforma que sustenta as APIs, as integrações e os dados dos quais esses agentes dependem.

Recursos Adicionais

Veja por que a Boomi foi reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Gerenciamento de APIs aqui

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Isenção de responsabilidade da Gartner

Gartner® Magic Quadrant™ para Gerenciamento de APIs, Shameen Pillai, John Santoro, Nicholas Carter, 28 de setembro de 2026.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa com agentes, dando vida aos dados em toda a organização. A Plataforma Empresarial Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para impulsionar a transformação digital. Ao unificar o design e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e a automação, e o gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

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