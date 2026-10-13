Do Oceano ao Bem-Estar Animal: Acadian Lança Tasco®, a Tecnologia de Ração Otimizada Desenvolvida para o Aumento da Resiliência e da Produtividade

DARTMOUTH, Nova Escócia, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Acadian Animal Wellness anunciou hoje o lançamento global da tecnologia de ração otimizada Tasco® para uso em produtos de ração animal. Derivada da alga a Ascophyllum nodosum, a Tasco é uma tecnologia bioativa marinha premium com efeitos prebióticos, para mitigação do estresse e suporte imunológico e ajudar os animais a se tornarem mais resilientes e produtivos, além de promover uma melhor qualidade de vida.

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"A Tecnologia Bioativa Marinha Tasco representa um novo capítulo para a Acadian Animal Wellness na interseção entre a gestão responsável dos oceanos e o rigor científico", afirmou Enrico Boccaletti, Vice-Presidente de Portfólio Global e Parcerias Estratégicas da Acadian. “Fundamentada em pesquisas com diversas espécies animais, a Tasco aumenta a resiliência durante períodos críticos, e promove uma produtividade e qualidade consistentes. É uma tecnologia natural, fundamentada em pesquisas, também indicada para condições desafiadoras, como calor, transporte, competição e ambientais extremas.”

Pesquisas sobre o mecanismo de ação da Tasco fornecem evidências adicionais que confirmam esses benefícios de desempenho. Em diversas espécies animais, estudos demonstram efeitos no equilíbrio microbiano intestinal, na digestão de fibras e na absorção de nutrientes, além de atividade antioxidante que ajuda a reduzir os radicais livres e o estresse oxidativo. Juntos, esses mecanismos ajudam a explicar a capacidade da Tasco de apoiar a resiliência e o desempenho dos animais durante períodos de estresse ambiental e de produção.

A Tasco Feed Technology está disponível em todo o mundo através da Acadian Animal Wellness e da sua rede de parceiros comerciais para uso em formulações de rações para a pecuária e equinos, alimentos para animais de estimação e dietas para aquicultura.

Sobre a Acadian Animal Wellness

A Acadian Animal Wellness, uma divisão da Acadian Seaplants Limited, é líder global em tecnologias bioativas marinhas para a saúde, resiliência e desempenho dos animais. Por meio da ciência, da sustentabilidade e da inovação bioativa padronizada, a empresa oferece soluções naturais que ajudam os animais a prosperar em um ambiente cada vez mais desafiador. Para mais informações, visite www.acadianseaplants.com .

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Contato com a Mídia: Shannon Wentz Diretora Global de Comunicações Acadian Seaplants T: (1) 403-973-2716 E: swentz@acadian.ca

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9843290)