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Celina Leão recua de Lei Seca em Brasília no primeiro turno

Governadora afirma ao PlatôBR que não pedirá adoção da medida após ouvir a Justiça Eleitoral e Segurança Pública

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
01/10/2026 15:23

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Celina Leão recua de Lei Seca em Brasília no primeiro turno
Celina Leão recua de Lei Seca em Brasília no primeiro turno crédito: Foto: Joel Rodrigues / Agência Brasília

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recuou da adoção da Lei Seca em Brasília durante o primeiro turno das eleições, no próximo domingo, 4.

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À coluna, a titular do Palácio do Buriti afirmou que não solicitará a adoção da medida após ouvir o TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) e a SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do DF). 

Mais cedo, durante uma agenda de campanha, Celina havia defendido a medida como forma de evitar eventuais transtornos durante a votação. A Lei Seca restringiria a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante o período eleitoral.

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O voto tem que ser responsável, né? A gente tem que estar com a cidade organizada, sem problema, para que a pessoa possa votar com tranquilidade, qualquer que seja a sua ideologia, disse a governadora sem detalhar como a medida seria aplicada.

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