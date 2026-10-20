Estudante descobre inseto raríssimo do gelo no parque Yellowstone

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O estudante de biologia Will Anderson, da Universidade de Wyoming (UW), localizou três espécimes de insetos raros da ordem Grylloblattodea durante o verão no Parque Nacional de Yellowstone. O jovem, natural de Casper, já havia procurado a espécie no ano anterior sem obter sucesso.

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A ordem Grylloblattodea reúne apenas 30 a 35 espécies conhecidas em todo o planeta, o que a torna uma das menores e mais raras ordens de insetos existentes. De acordo com informações da instituição universitária, a maioria desses organismos habita somente uma única localidade.

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Essas populações vivem isoladas em montanhas e cavernas geladas no hemisfério norte, com registros na Ásia, na Sibéria, no oeste dos Estados Unidos e no Canadá. O habitat alpino úmido registra temperaturas de até 21°F. Durante o dia, eles ficam abrigados sob pedras frias próximas de neve e gelo, saindo à noite em busca de alimento.

Expedição e encontro com ursos

Anderson percorreu cerca de 170 milhas ao lado da pesquisadora Audrey Lindsteadt inspecionando geleiras rochosas do parque. No final de junho, perto de Antler Peak, ele encontrou os dois primeiros animais da temporada.

A terceira descoberta ocorreu em julho, nas proximidades de Grey Peak, depois que uma fêmea de urso pardo com um filhote de dois anos avançou contra os estudantes. O incidente forçou os dois a mudarem o percurso original em direção a outras duas geleiras rochosas da montanha, onde o terceiro espécime foi localizado.

Identificação e próximos passos

Os exemplares recolhidos pertencem à espécie Grylloblatta campodeiformis, a mais distribuída na América do Norte, presente em Montana, Alberta e Colúmbia Britânica. Anderson manteve dois insetos vivos temporariamente, embora não tenha confirmado se eles consumiram a matéria vegetal ou os insetos mortos oferecidos no cativeiro.

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Em agosto, o estudante realizou buscas no Parque Nacional de Grand Teton, mas não encontrou outros indivíduos. Ele apresentará os dados em novembro, na 74ª reunião anual da Entomological Society of America, em Columbus, Ohio. O jovem também prepara um artigo para publicação em periódicos científicos sobre a relevância desses animais nas cadeias alimentares extremas.