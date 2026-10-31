Com Estêvão de titular, Chelsea vence e amplia crise do United (Estêvão foi titular na vitória do Chelsea neste sábado (31/10))

O Chelsea venceu o Manchester United por 2 a 0, neste sábado (31/10), em Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês. A partida colocou frente a frente dois gigantes que vivem momentos distintos. Enquanto os Blues chegam aos 16 pontos na quarta colocação, dentro do pelotão de elite na briga pelo título, o United sucumbe cada vez mais.

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O resultado deixa o time na agonizante 16ª colocação, com apenas sete pontos, e pode terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento a depender da combinação de resultados. O time está sem vencer há sete rodadas e o técnico Michael Carrick deve deixar o comando em breve de acordo com informações da imprensa britânica.

Como foi o jogo

Com Estêvão de titular depois de muita pressão por parte da torcida e da imprensa, o Chelsea viu o Manchester United começar melhor. Aos 19 minutos, Bruno Fernandes recebeu de Mbeumo em um contra-ataque de três contra dois, mas finalizou por cima do gol. Pouco depois, aos 24, Matheus Cunha recebeu pela esquerda, mas errou o domínio e desperdiçou outra oportunidade.

Aos 34 minutos, o United chegou a comemorar. Após cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, Harry Maguire ganhou pelo alto e Cunha completou de cabeça. Entretanto, o árbitro anulou o gol por impedimento após a revisão do VAR.

Na volta do intervalo, o Chelsea encontrou o caminho da vitória. Logo aos cinco minutos, Lavia recuperou a bola no meio de campo, ganhou a disputa contra Mbeumo e Baleba e acionou Rogers. O atacante arrancou pelo lado esquerdo, passou por Maguire, entrou na área e tocou por cobertura na saída do goleiro Lammens. Um golaço.

O gol mudou o panorama da partida. Em vantagem, o Chelsea passou a explorar melhor os espaços, enquanto o Manchester United tentava reagir. Mas um cartão vermelho só piorou as coisas para os visitantes.

Aos 14, Rogers sofreu uma falta de Lisandro Martínez, que recebeu amarelo. Entretanto, o argentino cometeria outro erro no minuto seguinte. Após uma cobrança de escanteio de Estêvão, Martínez atingiu Fofana dentro da área. Inicialmente, o árbitro não marcou a penalidade, mas o VAR recomendou a revisão.

Depois de consultar o monitor, o árbitro Peter Bankes assinalou pênalti para o Chelsea. Como já tinha recebido uma advertência, Martínez recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Na cobrança, aos 19 minutos, Cole Palmer bateu rasteiro, no canto direito. Lammens chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

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