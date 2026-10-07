Dólar a R$ 5 depois da eleição: o importador deve comprar agora ou esperar o segundo turno?

O importador que abriu o painel de câmbio na segunda-feira, 5 de outubro, viu o dólar a R$ 5,00, depois de fechar a sexta na casa de R$ 5,22. A queda de 4,12% em uma sessão, a maior desde 2018, veio com o resultado do primeiro turno e trouxe a pergunta inevitável: é hora de comprar o dólar do resto do ano?

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Para a GX Capital , a resposta começa pelo que a empresa já tem contratado. Quem seguiu o desenho de proteção escalonada, o hedge em camadas , chegou ao dia da eleição com as parcelas de outubro fixadas e passou pela segunda-feira sem precisar decidir no susto.

“A janela eleitoral não fechou no domingo, mudou de sinal: o dólar saiu de R$ 5,22 na sexta para R$ 5,00 na segunda, 4% numa sessão. Quem chegou ao dia 5 com as tranches de outubro contratadas atravessou a segunda sem decidir nada sob pressão”, afirma Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital .

Comprar agora: sim, mas a parcela de novembro, não o ano inteiro

O nível mais baixo melhora o custo das parcelas que ainda estão abertas. No desenho padrão, são as de novembro e dezembro. Contratá-las em NDF de compra agora reduz o custo médio do período. O que a mesa não recomenda é concentrar tudo num único dia, mesmo num dia favorável.

A razão é que o segundo turno, em 25 de outubro, segue em aberto. Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro com cerca de 47% dos votos válidos e Lula (PT), com cerca de 45%. O mercado passou a trabalhar com um cenário principal, e o risco agora é de devolução de parte da queda se essa leitura mudar.

“Até 25 de outubro o mercado vai operar um resultado como se ele já estivesse dado. As tranches que faltam seguem no passo curto, porque a segunda-feira mostrou o tamanho do movimento possível, e ele vale para os dois lados”, explica Teixeira.

E quem comprou a R$ 5,10 em setembro?

A parcela fechada em setembro ficou acima do preço desta semana. A mesa trata isso como o custo de ter evitado a alta para R$ 5,22 antes da votação. A GX reconhece que a própria projeção de pico, de R$ 5,55, não se confirmou.

“A projeção de pico de R$ 5,55 que fizemos em maio não se confirmou, e é exatamente por isso que a mesa não opera nível. O hedge em camadas foi desenhado para funcionar quando a previsão erra”, diz o sócio.

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Na GX, o cálculo das parcelas restantes passa pelo Aurum IA, tecnologia própria no aplicativo do cliente. Respondendo ao título: comprar agora faz sentido para as parcelas que estavam abertas, em partes e com calendário. Esperar o segundo turno para decidir tudo de uma vez é trocar o método por uma aposta.