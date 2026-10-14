Materiais gráficos são estratégicos para a Black Friday 2026

A Black Friday deixou de se concentrar em uma única sexta-feira do ano e passou a movimentar o comércio ao longo de novembro. Para 27 de novembro de 2026, data oficial da Black Friday, a expectativa é de crescimento de 10% nas vendas online em relação ao ano anterior, segundo estimativas da ABComm citadas pela Edrone. O ticket médio projetado é de R$ 808, cenário que reforça a importância de preparar campanhas para um período de maior concorrência entre as marcas.

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A antecipação também pode influenciar os resultados. Segundo reportagem da Veja Negócios, empresas que começam a divulgar suas campanhas de Black Friday em outubro tendem a faturar duas vezes mais durante o período. O comportamento dos consumidores reforça a importância dessa preparação: pesquisas da Globo citadas pela Edrone indicam que cerca de 43% dos consumidores já planejavam comprar na data, enquanto 40% ainda estavam indecisos. Além disso, 81% afirmaram que só compram quando encontram preços realmente baixos.

Nesse cenário, a divulgação das ofertas pode combinar canais digitais e materiais gráficos, como cartazes, adesivos para vitrines e outros impressos utilizados para destacar produtos e promoções em lojas físicas, vitrines, fachadas e eventos. A definição antecipada dos materiais e dos prazos de produção ajuda as empresas a organizar suas ações comerciais antes do período de maior demanda.



Dados internos da FuturaIM, gráfica online com atuação nacional, mostram que o faturamento total da empresa em novembro de 2025 cresceu 5,87% em relação ao mesmo mês de 2024. No período, as vendas de produtos de Comunicação Visual avançaram 16,32%, enquanto a categoria Wind Banner registrou alta de 11,29%. Para novembro de 2026, a estimativa é de crescimento de aproximadamente 5,9% no faturamento geral, calculada com base na repetição do avanço registrado no ano anterior.

“A Black Friday é um evento que requer estratégia comercial pensada com antecedência para aproveitar o momento oportuno, quando os consumidores recebem o 13º salário e pretendem presentear familiares, amigos e até adquirir um bem que foi planejado ao longo do ano. Sendo assim, os estabelecimentos investem em materiais de comunicação visual para que a campanha seja atrativa para o público, e a FuturaIM já está percebendo um avanço gradual nos pedidos de impressões para essa época do ano”, afirma o coordenador de marketing da Gráfica FuturaIM.

O especialista em marketing da gráfica conta que cartazes, panfletos, faixas, adesivos e Wind Banners estão entre os materiais que podem integrar essas estratégias, conforme o público, o local de exposição e os objetivos de cada campanha.

De acordo com o site Super Frete, em 2025, o comércio eletrônico faturou R$ 4,76 bilhões só no dia oficial, 11,2% a mais que em 2024, com 8,69 milhões de pedidos.

Com o volume de vendas em ascensão pelos meios digitais, também se geram impactos na procura por materiais gráficos. Segundo o especialista da FuturaIM, os lojistas visam aprimorar a experiência de compra.

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"Quem vende por marketplace, redes sociais ou e-commerce está procurando gráficas para imprimir postais, caixas personalizadas, brindes e folhetos promocionais, por exemplo, como forma de fidelização de seus clientes. Com isso, o nosso volume de vendas também tem impactos nesse período, já que, seja em ponto físico ou digital, a experiência de compra sempre conta", finaliza o especialista.