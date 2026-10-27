Bosch e Sem Parar firmam parceria para digitalizar frotas

A Sem Parar Empresas, integrante do Grupo Corpay, e a Bosch no Brasil firmaram uma parceria para oferecer gestão de manutenção a frotas leves em todo o país. A iniciativa reúne tecnologia, acompanhamento especializado e acesso a mais de 8 mil oficinas e deve movimentar mais de R$ 500 milhões em valor total transacionado até 2030.



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Embora muitas empresas tenham avançado na digitalização de processos no segmento automotivo, como abastecimento e pedágio, a gestão de manutenção de frotas ainda é realizada de forma fragmentada em muitas operações. Planilhas, históricos descentralizados e contatos diretos com diferentes oficinas continuam fazendo parte da rotina dos gestores de frota, dificultando o acompanhamento dos serviços e do controle dos custos.

Foi a partir dessa demanda que as duas parceiras encontraram uma alternativa para incorporar a gestão de manutenção aos serviços já oferecidos pela Sem Parar Empresas às frotas leves, unindo a expertise de duas grandes marcas no mercado. A parceria prevê o uso da plataforma DriveB, uma solução inteligente da Bosch, que conecta oficinas independentes a gestores de frota, de maneira eficiente, segura e totalmente digital.

“A manutenção ainda é uma dor importante para os gestores de frotas. Há empresas que já têm uma gestão bastante estruturada de combustível e pedágio, mas continuam controlando a manutenção em planilhas. É uma despesa relevante e vimos um espaço claro para simplificar esse processo. A Bosch, por meio da plataforma DriveB, traz a experiência e a capilaridade que precisávamos para fazer isso em escala nacional”, afirma Wagner Gramigna, CEO da Sem Parar Empresas.

Com a parceria, o cliente passa a ter, em uma única ferramenta, o histórico de manutenção dos veículos, alertas preventivos e acompanhamento, em tempo real, de serviços corretivos e preventivos. A solução também pode ser adaptada e personalizada às características de cada frota.

A plataforma conta com uma equipe especializada da Bosch, que faz a interlocução entre o cliente e as oficinas. Com o uso de agentes de Inteligência Artificial e uma ampla base de dados, esses profissionais analisam os procedimentos indicados, acompanham custos e serviços e atuam para evitar gastos desnecessários e fraudes. A expectativa é que esse trabalho possa gerar economia superior a 15% nas manutenções corretivas, além de reduzir o tempo de espera dos veículos.

“Quem administra uma frota precisa equilibrar custo, qualidade do serviço e tempo de veículo parado. A parceria nos permite oferecer a experiência da Bosch, acompanhando o passo a passo destes processos em cada manutenção e ajudando o cliente a tomar decisões mais rápidas e eficientes. Já gerenciamos mais de 100 mil manutenções por meio do DriveB nos últimos três anos e nossa expectativa é dobrar de tamanho até 2028 com o novo serviço da Sem Parar Empresas”, afirma Gastón Diaz Perez, CEO e presidente da Bosch América Latina.

A capilaridade de atendimento é um dos grandes diferenciais do DriveB, composto pela Rede Bosch Car Service e mais de 40 redes de oficinas com cobertura nacional, oferecendo diferentes categorias de atendimento e níveis de serviço, alinhados às necessidades específicas de cada frota. Essa estrutura garante flexibilidade operacional, padronização da qualidade e disponibilidade adequada de peças e serviços em todo o território nacional.

Com a entrada nesse segmento, a Sem Parar Empresas amplia sua atuação para acompanhar o cliente em diferentes etapas da gestão da frota. A nova solução se soma às ofertas de abastecimento e pedágio, permitindo que a empresa conte com um parceiro único para apoiar suas necessidades ao longo de toda a jornada, com mais praticidade, integração e eficiência para a operação.

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Para a Bosch, a parceria aproxima sua expertise em manutenção de uma base de empresas com diferentes perfis e tamanhos de frota. Já para os clientes, a proposta é reduzir a necessidade de lidar com diferentes processos e contatos para administrar a manutenção dos veículos, mantendo histórico, acompanhamento e gestão dos serviços em um mesmo lugar.