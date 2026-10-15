Fim da 6x1: o salário pode ser reduzido? Entenda as novas regras

O Senado Federal aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, medida que estabelece a extinção progressiva da escala 6x1 em todo o território nacional. A proposta determina a substituição da rotina de seis dias de atividade por um de repouso por um cronograma que assegura dois dias semanais de descanso remunerado aos trabalhadores.

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A alteração traz como pilar central a preservação integral dos rendimentos dos empregados. O texto veda expressamente qualquer tipo de desconto ou rebaixamento na remuneração mensal em decorrência da redução da carga horária, impedindo que a concessão de mais tempo de descanso resulte em perdas financeiras para os profissionais contratados.

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Impacto direto no valor da hora trabalhada

Na rotina prática das empresas, um trabalhador que hoje cumpre 44 horas semanais e recebe um salário mensal fixo continuará a receber exatamente a mesma quantia financeira.

A manutenção da renda mensal combinada com a diminuição progressiva do tempo em serviço gera um efeito financeiro direto: a elevação gradual do valor pago por hora trabalhada. Como a pessoa passa menos tempo no ambiente profissional para receber o mesmo vencimento global, a remuneração proporcional por cada hora executada registra um acréscimo real a cada fase implementada.

A proposta também cria uma blindagem direta aos pisos salariais fixados para as categorias profissionais. As empresas e os empregadores ficam impedidos de utilizar a redução da carga semanal de trabalho como justificativa para pagar valores menores do que os pisos estipulados para cada setor de atividade econômica.

Garantia para contratos em vigor

A salvaguarda financeira atinge tanto as futuras admissões quanto os vínculos empregatícios já em andamento no país. Dessa maneira, quem já se encontra empregado sob as normas antigas não precisará aceitar cortes nos contracheques para ter acesso à nova jornada determinada pela PEC.

O texto legal contempla também quem atua no formato de cinco dias de trabalho por dois de folga, conhecido como escala 5x2, mas que ainda presta mais de 40 horas semanais. Esses colaboradores terão direito ao ajuste descendente na quantidade de horas semanais sem qualquer possibilidade de sofrer retenção salarial.

A proposta estabelece um enquadramento diferente para quem já cumpre uma rotina mais enxuta no mercado de trabalho. Os profissionais que atuam cinco dias na semana e já cumprem exatamente 40 horas semanais não terão redução compulsória da jornada e só verão seu expediente se igualar ao novo teto constitucional ao final do ciclo de 14 meses.

Aprovada com amplo apoio parlamentar, a matéria segue agora para promulgação pelo Congresso Nacional nos próximos dias, sem necessidade de sanção do Executivo. A mudança consolida uma reestruturação nas jornadas sem afetar o poder de compra da população assalariada, mantendo válidas as bases contratuais e os direitos salariais vigentes.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria