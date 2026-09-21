PEC do fim da escala 6x1 aguarda votação final no Senado; entenda a tramitação em setembro de 2026

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca instituir dois dias de descanso semanal e reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas avançou para sua fase final de tramitação no Congresso Nacional. Em setembro de 2026, a matéria aguarda votação no plenário do Senado Federal, após ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

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A pauta ganhou força no cenário político e se tornou um tema central nas discussões sobre direitos trabalhistas, especialmente com a proximidade das eleições de 2026.

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O que é a PEC do fim da escala 6x1?

Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que sugere alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para instituir o direito a dois dias de descanso por semana, preferencialmente consecutivos. Além disso, o texto aprovado nas comissões prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

A proposta defende que a mudança pode melhorar a saúde mental e física dos trabalhadores, aumentar a produtividade e aquecer a economia, ao incentivar o consumo e o lazer. O tema é inspirado em modelos já testados em outros países, que relataram resultados positivos tanto para empresas quanto para funcionários.

Como está a tramitação da PEC no Congresso hoje?

Em setembro de 2026, a PEC já passou por etapas cruciais. A proposta foi aprovada em uma comissão especial da Câmara dos Deputados em 27 de maio de 2026 e, posteriormente, pelo plenário da Casa. Em seguida, foi enviada ao Senado, onde foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 2 de setembro de 2026. Agora, o texto está pronto para ser votado pelo plenário do Senado.

Diante do risco de não reunir os votos necessários com a proximidade da campanha eleitoral, a expectativa é que a votação no plenário só ocorra após o primeiro turno das eleições, possivelmente no esforço concentrado previsto para a segunda semana de outubro.

Quais são os próximos passos?

Votação em dois turnos : O texto precisa ser votado duas vezes no plenário do Senado.

Quórum qualificado : Para ser aprovada em cada turno, a proposta precisa do voto favorável de pelo menos três quintos dos senadores (49 dos 81).

Promulgação ou retorno à Câmara: Se aprovada sem alterações, a emenda é promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado. Caso o Senado modifique o texto, a proposta retorna para uma nova análise da Câmara dos Deputados.

Quais as chances reais de aprovação?

Com a aprovação na Câmara e na principal comissão do Senado, as chances da proposta aumentaram consideravelmente. No entanto, o tema ainda enfrenta forte resistência de setores empresariais, que argumentam sobre o possível aumento dos custos de produção e o impacto na competitividade.

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A aprovação final no plenário do Senado dependerá de negociação política. O debate ganha ainda mais força à medida que as eleições de 2026 se aproximam, tornando-se uma bandeira importante para candidatos e partidos que buscam dialogar com a pauta dos direitos dos trabalhadores.