Fim da escala 6x1: o que muda na jornada de trabalho com a nova lei

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A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1, que prevê seis dias de trabalho por um de descanso, ganha um capítulo decisivo no Congresso Nacional. A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em comissão especial está marcada para 26 de maio, com a análise em plenário agendada para o dia 27 de maio, podendo alterar a rotina de milhões de brasileiros.

Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite a jornada 6x1, comum em setores como comércio e serviços. A principal mudança proposta é a garantia de dois dias de folga semanal, preferencialmente consecutivos, como sábados e domingos.

Além disso, o texto em discussão prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, mantendo os salários atuais, uma medida que visa melhorar a qualidade de vida e a saúde mental dos trabalhadores.

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Como a mudança pode acontecer?

Por se tratar de uma PEC, a proposta exige um rito de aprovação mais complexo. Atualmente, três propostas principais tramitam na Câmara (PEC 221/2019, PEC 8/2025 e PEC 40/2025), sendo a primeira definida como base para o debate após um acordo entre o governo e a presidência da Casa. Para ser aprovada, a PEC precisa do voto favorável de três quintos dos deputados (308 votos) e dos senadores (49 votos), em dois turnos de votação em cada Casa.

Quem será impactado?

Setores que dependem de funcionamento contínuo, como comércio varejista, restaurantes, telemarketing e hospitais, serão os mais afetados. Um levantamento do Ipea estima que cerca de 16 milhões de trabalhadores poderiam ser beneficiados diretamente pela mudança. Enquanto defensores da proposta argumentam que a medida pode aumentar a produtividade e aquecer a economia, entidades empresariais alertam para o aumento dos custos operacionais e o risco de demissões.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.