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Jornada de trabalho

Fim da escala 6x1: veja os setores que mais serão impactados no país

De supermercados a hospitais, entenda como a redução da jornada para 40 horas semanais pode mudar a dinâmica de contratações e custos de empresas

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
28/05/2026 17:24

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Fim da escala 6x1: veja os setores que mais serão impactados no país
Com a aprovação da PEC que extingue a jornada 6x1 na Câmara dos Deputados, o debate sobre as mudanças segue para análise no Senado. crédito: Pexels

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, aprovada na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira (27), deve alterar significativamente a rotina de empresas e trabalhadores em todo o Brasil. Ao reduzir a jornada para 40 horas semanais e garantir dois dias de descanso semanal, sendo um deles preferencialmente aos domingos, a medida, que agora segue para análise no Senado, mira principalmente os setores que operam de forma contínua ou aos fins de semana.

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Na prática, a mudança exige que as empresas contratem mais funcionários para cobrir os mesmos turnos, o que pode aumentar os custos operacionais. No entanto, o texto aprovado prevê uma transição gradual de até 14 meses para a implementação completa das novas regras, período pensado para permitir a adaptação do setor produtivo. Mesmo assim, o cenário cria um debate sobre o equilíbrio entre a melhoria da qualidade de vida dos empregados e o possível repasse de novos custos para os preços de produtos e serviços.

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Quem será mais impactado?

O comércio varejista, incluindo supermercados e lojas de shopping, está na linha de frente. Como esses estabelecimentos funcionam em horários estendidos e aos domingos, a necessidade de mais equipes para cobrir as folgas será imediata, podendo impactar desde a organização das gôndolas até o atendimento no caixa.

Na área da saúde, hospitais e clínicas, que funcionam 24 horas por dia, também sentirão o impacto direto. A nova regra afetará escalas de enfermeiros, técnicos e equipes de apoio, exigindo uma reorganização completa para garantir o atendimento sem interrupções.

O setor de turismo e hotelaria, que tem seu pico de movimento justamente nos fins de semana e feriados, enfrentará desafios semelhantes. Restaurantes, bares e hotéis precisarão ajustar suas equipes para manter a qualidade do serviço sem sobrecarregar os funcionários.

Serviços de segurança privada e de telemarketing, conhecidos pelas jornadas contínuas e escalas rotativas, terão de reavaliar seus modelos de contratação. A adaptação será crucial para cumprir a nova legislação sem comprometer a operação diária.

Para os trabalhadores, a proposta representa um avanço, com mais tempo para descanso e convívio social, sem redução salarial. Já para as empresas, o desafio será absorver o aumento de despesas com a folha de pagamento em um cenário econômico que ainda exige cautela.

Enquanto a decisão final não sai, muitos gestores já começam a estudar alternativas para se adaptar ao que pode ser uma nova realidade nas relações de trabalho no país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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