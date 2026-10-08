Ofensivas miram comunicação de 400 mil atingidos pela barragem de Mariana

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Em meio à disputa sobre quem representará os mais de 400 mil clientes no processo movido na Inglaterra em nome dos atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, o escritório original da ação, o Pogust Goodhead vem sofrendo uma forte ofensiva contra seus canais de contato com os representados e precisou mudar (confira os novos canais abaixo).

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Uma batalha judicial pelo nome no Brasil travada na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte trouxe o bloqueio liminar de redes sociais — como o Instagram — e a cassação provisória da utilização da marca em território nacional.

Pogust Goodhead (PG) era o nome registrado do escritório na Inglaterra, que tem a denominação formal de PGMBM. Mas, no Brasil, a marca Pogust Goodhead foi registrada em dezembro de 2022 pela empresa POGO Gestões e Serviços Corporativos Ltda, aberta em Governador Valadares, em 2021, pelo antigo sócio fundador do escritório original, Thom Goodhead.

O advogado inglês que deu parte do nome à banca saiu do PG e hoje se encontra no Bailey Glasser International (BGI), escolhido pelo Comitê de Clientes para substituir o PG no processo de cerca de R$ 250 bilhões contra a mineradora anglo-australiana BHP e que se encontra em andamento na Inglaterra.

Na semana que vem, provavelmente no dia 12 de outubro, a Suprema Corte da Inglaterra e do País de Gales deve decidir se o PG será destituído do caso por justa causa ou se o comitê de clientes não tem o poder de mudar os contratos de todos os atingidos.

A POGO então abriu uma ação requerendo a abstenção de uso da marca Pogust Goodhead, indenização e obrigação de transferir os conteúdos e contatos do antigo escritório para suas redes.

A autora requereu, por exemplo, que o juízo determinasse a transferência do controle administrativo e da titularidade da conta @pogustgoodhead_br no Instagram para seu próprio domínio/responsabilidade, vinculando-a aos seus dados de contato.

"Com fundamento nos Arts. 139, inciso IV, 297, 380, 497, parágrafo único, 536, § 1º, e 805 do CPC e no Art. 209, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, que se determine a transferência da titularidade e do controle administrativo do perfil “@pogustgoodhead_br” (https://www.instagram.com/pogustgoodhead_br/) à Requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas", consta no processo.

Controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp, a Meta também deveria ser notificada, caso a decisão seja em favor da POGO. "Expedindo-se ofício à Meta Platforms, Inc. e/ou Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (CNPJ nº 13.347.016/0001-17), sob pena de multa diária não inferior a R$ 100 mil".

Na noite do dia 23 de setembro de 2026, o juízo deferiu a tutela antecipada para determinar que o PGMBM se abstenha imediatamente de utilizar a marca "Pogust Goodhead" em todo o território nacional (incluindo sites, e-mails, redes sociais, apresentações, eventos e materiais institucionais voltados ao Brasil).

A Justiça fixou o prazo de cinco dias úteis para a remoção de todas as menções à referida marca de seus canais digitais e comunicações voltadas ao público brasileiro.

Mas indeferiu, por ora, a transferência de titularidade/controle do perfil em rede social para a parte autora.

Em 28/09/2026, foi designada audiência de conciliação perante o CEJUSC para o dia 27/11/2026, às 14h20.

O PGMBM argumenta que atua como escritório de advocacia inglês na condução das ações indenizatórias do desastre da barragem de Mariana perante os tribunais do Reino Unido e que a suspensão de seus canais prejudica a comunicação com as vítimas e clientes brasileiros, alegando a ocorrência de "perigo de dano inverso".

O PGMBM informou que já estava estruturando a mudança de nome e os novos endereços para contato, mas que se trata de uma operação complexa, pois há 1,6 milhão de clientes (sem falar nos 420 mil de Mariana).



A perda de nome ocorreu apenas no Instagram?

Com o Instagram de 93 mil seguidores derrubado e sob disputa na Meta, foi a vez de problemas ocorrerem no site oficial de relação de clientes e advogados com o escritório internacional. O domínio https://casoinglesmariana.com.br/ (registrado em julho de 2022) do PG/PGMBM passou a direcionar diretamente para o site do escritório que disputa a representação dos clientes brasileiros, o Bailey Glasser International (https://www.bgicasomariana.com/pt), o que foi comprovado na prática pela reportagem.

A mudança de nome também acabou prejudicada, pois antes que pudesse ocorrer, o domínio PGMBM.com.br foi registrado no Brasil, no dia 1º de setembro de 2026. O prazo é exatamente 24 horas posterior ao dia 31 de agosto, que foi quando o BGI iniciou a campanha para que os clientes passassem a usar o site próprio e três dias após o Comitê de Clientes destituir o PG.

A reportagem procurou hoje no fim da manhã o BGI para se posicionar sobre o assunto pelo escritório e pela representação de seu advogado, Thom Goodhead (fundador da POGO) e aguarda uma resposta.

Mesmo nas redes sociais, a abertura de outro canal se mostrou prejudicada, uma vez que vários nomes passaram a ser registrados fazendo mudanças de arranjo como pgmbm_casoinglesmariana, pgmbm_casomariana e pgmbm.casomariana, nestes três exemplos, redes sem conteúdo e apenas fotos da cantora brasileira Gretchen.

Perfis suspeitos de serem utilizados para confundir as buscas pelas redes sociais do Pogust Goodhead / PGMBM Reprodução/Redes Sociais

O escritório Bailey Glasser International (BGI) declarou que depois da rescisão com o escritório original, foi selecionado pelo Comitê dos Clientes (representante dos atingidos no processo) e que nada seria necessário ser feito pelos representados, pois a sucessão seria natural. Contudo, seus agentes se espalharam pelos territórios buscando assinaturas dos atingidos para ratificar a substituição.

O escritório Pogust Goodhead (PG), que ingressou com a ação original, em 2018, questiona a legitimidade do Comitê de Clientes em o destituir e aponta riscos de custos milionários para os atingidos, prolongamento da ação e até a sua extinção. Mas encara uma acusação de desligamento por justa causa por falta de transparência, que pode o remover do caso.

Enquanto isso, a ação contra a BHP segue seu curso. O processo, movido desde 2018 na Justiça inglesa, envolve mais de 420 mil autores brasileiros e indenizações que podem somar bilhões de reais. A ação coletiva, considerada uma das maiores da história do sistema jurídico inglês, está atualmente na fase de apuração do valor da indenização devida pela BHP.

Em novembro de 2025, o Tribunal Superior de Londres (High Court) reconheceu a responsabilidade da BHP na tragédia e, em maio de 2026, o Tribunal de Apelação negou o pedido de permissão da mineradora para recorrer da decisão. Dessa forma, a BHP não pode mais apresentar recursos para contestar a decisão de responsabilidade. A ação na Justiça inglesa está, agora, na fase de cálculo das perdas e danos causados pelo desastre, com previsão de julgamento entre abril de 2027 e março de 2028.

O Litígio de Mariana tem origem no rompimento, em 5 de novembro de 2015, da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, operada pela Samarco, uma joint venture entre a Vale e a BHP. O acidente matou 19 pessoas e liberou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que percorreram cerca de 650 quilômetros pela bacia do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo, soterrando as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Novos canais do Pogust Goodhead/PGMBM:

Email: contato@pogustgoodhead.com

Instagram: (Atenção, uso temporário de novo perfil de usuário até as contas serem restabelecidas)

Facebook: https://www.facebook.com/PGMBMbr

Canal do WhatsApp oficial: https://whatsapp.com/channel/0029Vad7pA20QeadnNQmIj0A

Portal do Cliente: clients.pogustgoodhead.com

Website: www.casomarianainglaterra.com.br

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Cronologia da disputa entre bancas jurídicas



Ano de 2015: rompimento da Barragem do Fundão em Mariana e início da mobilização das vítimas

rompimento da Barragem do Fundão em Mariana e início da mobilização das vítimas Ano de 2021: fundação da empresa POGO no Brasil por Thom Goodhead

fundação da empresa POGO no Brasil por Thom Goodhead Dezembro de 2022: registro formal da marca Pogust Goodhead em território brasileiro

registro formal da marca Pogust Goodhead em território brasileiro Agosto de 2026: decisão do Comitê de Clientes de rescindir a representação do PG e nomear o BGI

decisão do Comitê de Clientes de rescindir a representação do PG e nomear o BGI Setembro de 2026: registro de domínios concorrentes na internet e deferimento de liminar pela Justiça mineira

registro de domínios concorrentes na internet e deferimento de liminar pela Justiça mineira Outubro de 2026: análise da Suprema Corte da Inglaterra e do País de Gales sobre a destituição contratual

análise da Suprema Corte da Inglaterra e do País de Gales sobre a destituição contratual Novembro de 2026: realização de audiência de conciliação no Cejusc em Belo Horizonte

Recomendações e cuidados para atingidos e clientes



Autenticidade de canais: verificação atenta dos endereços oficiais de e-mail e portais de atendimento

verificação atenta dos endereços oficiais de e-mail e portais de atendimento Controle de dados pessoais: cautela ao preencher novos cadastros e formulários em páginas não certificadas

cautela ao preencher novos cadastros e formulários em páginas não certificadas Assinatura de termos: conferência minuciosa antes de assinar declarações de rescisão ou adesão

conferência minuciosa antes de assinar declarações de rescisão ou adesão Acompanhamento processual: consulta periódica aos comunicados homologados pelas cortes judiciais

consulta periódica aos comunicados homologados pelas cortes judiciais Alerta contra golpes: atenção redobrada a contatos não solicitados por perfis recém-criados em redes sociais

Reportagem em atualização, aguarda contato de mais envolvidos.