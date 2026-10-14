Galaxy S27 pode trazer uma mudança na tela que vai além da imagem: relatos apontam uma técnica de controle de brilho com possível efeito sobre a cintilação
Nova tecnologia de iluminação nos modelos Pro e Ultra promete reduzir o cansaço visual e transformar a experiência de uso com conforto inédito
compartilhe
A Samsung produz algumas das melhores telas OLED para celulares e recentemente apresentou novidades como o Privacy Display. Mesmo assim, a fabricante permanece atrás de concorrentes na forma de regular o brilho do visor. Um vazamento recente indica que a linha Galaxy S27 pode alterar essa situação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Os dados indicam que o Galaxy S27 Pro e o Galaxy S27 Ultra seriam os primeiros modelos da marca com suporte a DC dimming. A empresa pode adotar corrente contínua em grande parte da faixa de brilho e acionar o PWM quando a luminosidade cair muito, repetindo uma solução híbrida adotada por rivais.
Leia Mais
Tela de Privacidade do Galaxy S26 Ultra: como funciona o recurso
Samsung libera One UI 9 para Galaxy S26; veja o que muda no celular
Samsung corrige 56 falhas de segurança antes do Google; veja como atualizar
Diferenças entre PWM e DC dimming
A modulação por largura de pulso (PWM) controla a claridade ao ligar e desligar os pixels em alta velocidade. A oscilação não é notada conscientemente pela maioria das pessoas, mas causa cansaço visual, desconforto e dores de cabeça em usuários sensíveis.
O DC dimming age de forma diferente: altera diretamente a corrente elétrica recebida pelos pixels. Essa técnica mantém a tela acesa com maior estabilidade luminosa.
Fabricantes como Xiaomi, Honor, OPPO e OnePlus trabalham há tempos com DC dimming, modelos híbridos e frequências elevadas de PWM. A Samsung manteve postura conservadora no setor, mesmo investindo em recursos avançados como o Privacy Display, capaz de restringir a visão lateral de áreas da tela.
Divisão técnica na linha Galaxy S27
O vazamento detalha uma separação maior entre os aparelhos da linha. Os modelos Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra utilizariam os novos painéis OLED M16, manteriam o Privacy Display e receberiam o DC dimming.
O Galaxy S27 e o Galaxy S27+ utilizariam uma evolução dos painéis M14 atuais. Se confirmada, a novidade tornará a tecnologia da tela uma justificativa central para a escolha dos modelos superiores, somando-se a tamanho, câmeras e ficha técnica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A mudança beneficia diretamente quem descartava os celulares da marca por sensibilidade ao PWM. Para uma fabricante experiente em painéis OLED, a consideração dessa mudança apenas para 2027 reflete uma adoção tardia frente aos concorrentes.