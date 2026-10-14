Galaxy S27 pode trazer uma mudança na tela que vai além da imagem: relatos apontam uma técnica de controle de brilho com possível efeito sobre a cintilação

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A Samsung produz algumas das melhores telas OLED para celulares e recentemente apresentou novidades como o Privacy Display. Mesmo assim, a fabricante permanece atrás de concorrentes na forma de regular o brilho do visor. Um vazamento recente indica que a linha Galaxy S27 pode alterar essa situação.

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Os dados indicam que o Galaxy S27 Pro e o Galaxy S27 Ultra seriam os primeiros modelos da marca com suporte a DC dimming. A empresa pode adotar corrente contínua em grande parte da faixa de brilho e acionar o PWM quando a luminosidade cair muito, repetindo uma solução híbrida adotada por rivais.

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Diferenças entre PWM e DC dimming

A modulação por largura de pulso (PWM) controla a claridade ao ligar e desligar os pixels em alta velocidade. A oscilação não é notada conscientemente pela maioria das pessoas, mas causa cansaço visual, desconforto e dores de cabeça em usuários sensíveis.

O DC dimming age de forma diferente: altera diretamente a corrente elétrica recebida pelos pixels. Essa técnica mantém a tela acesa com maior estabilidade luminosa.

Fabricantes como Xiaomi, Honor, OPPO e OnePlus trabalham há tempos com DC dimming, modelos híbridos e frequências elevadas de PWM. A Samsung manteve postura conservadora no setor, mesmo investindo em recursos avançados como o Privacy Display, capaz de restringir a visão lateral de áreas da tela.

Divisão técnica na linha Galaxy S27

O vazamento detalha uma separação maior entre os aparelhos da linha. Os modelos Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra utilizariam os novos painéis OLED M16, manteriam o Privacy Display e receberiam o DC dimming.

O Galaxy S27 e o Galaxy S27+ utilizariam uma evolução dos painéis M14 atuais. Se confirmada, a novidade tornará a tecnologia da tela uma justificativa central para a escolha dos modelos superiores, somando-se a tamanho, câmeras e ficha técnica.

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A mudança beneficia diretamente quem descartava os celulares da marca por sensibilidade ao PWM. Para uma fabricante experiente em painéis OLED, a consideração dessa mudança apenas para 2027 reflete uma adoção tardia frente aos concorrentes.