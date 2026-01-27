Galaxy S26: tudo o que sabemos sobre o lançamento da Samsung em fevereiro

Com lançamento confirmado para 25 de fevereiro de 2026 no evento Galaxy Unpacked e chegada às lojas em 11 de março, o Samsung Galaxy S26 está a poucas semanas de ser revelado oficialmente. As informações consolidadas e vazamentos de fontes da indústria indicam que a gigante sul-coreana prepara uma das maiores atualizações da linha em anos, com foco em câmera, desempenho e um design renovado.

As informações que circulam nos bastidores sugerem que a Samsung pretende entregar um aparelho que estabeleça um novo padrão para os smartphones top de linha. A expectativa é que as mudanças sejam significativas em relação aos seus antecessores, respondendo a tendências de mercado e demandas dos consumidores por mais inovação.

Câmera: a grande aposta da Samsung

Os rumores mais fortes apontam para um sistema de câmeras revolucionário. A Samsung estaria trabalhando em um novo sensor principal com resolução aprimorada e capacidade superior de captura de luz. Isso se traduziria em fotos noturnas com menos ruído e mais detalhes, além de cores mais fiéis à realidade em qualquer condição de iluminação.

A inteligência artificial também deve ganhar um papel ainda mais central no processamento de imagens. Espera-se que novos algoritmos otimizem automaticamente cada clique, melhorando o alcance dinâmico e a nitidez. A câmera de zoom, uma marca registrada da linha S, também pode receber melhorias para oferecer maior estabilidade e clareza em longas distâncias.

Desempenho com novo processador

Para sustentar os avanços, o Galaxy S26 virá equipado com processadores de última geração. O modelo Ultra utilizará globalmente o Snapdragon 8 Elite Gen 5, da Qualcomm. Já os modelos base e Plus terão uma distribuição regional: Snapdragon nos EUA e China, e o novo Exynos 2600 no restante do mundo. A promessa é de um salto notável em velocidade e eficiência energética.

A memória RAM e o armazenamento também receberão um upgrade significativo. A versão de 128 GB será descontinuada, com 256 GB se tornando o novo padrão inicial. Além disso, os modelos base terão 12 GB de RAM, enquanto o Ultra virá com 16 GB. A conectividade será aprimorada com suporte a Wi-Fi 7, 5G avançado e o novo padrão de carregamento sem fio magnético Qi2.

Design e tela: o que pode mudar?

No campo do design, a Samsung deve refinar a identidade visual do aparelho com o uso de titânio em mais versões. A principal mudança esperada é no módulo de câmeras traseiro, que abandonará os anéis separados por uma ilha retangular integrada ao corpo do smartphone. Há ainda rumores sobre o possível lançamento posterior de um modelo 'Galaxy S26 Edge', com design ultrafino.

A tela, sempre um ponto forte da Samsung, deve manter a excelência com a tecnologia Dynamic AMOLED e brilho ainda mais intenso. A grande novidade será a função Privacy Display, chamada de 'Flex Magic Pixel', que limita os ângulos de visão para proteger a privacidade do usuário. Melhorias na taxa de atualização adaptativa também são esperadas para otimizar a fluidez e o consumo de energia.

