Tela de Privacidade do Galaxy S26 Ultra: como funciona o recurso
O recurso exclusivo do novo Samsung impede que curiosos ao seu redor vejam o que você faz no celular; entenda como ele opera
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Lançado em fevereiro de 2026, o Samsung Galaxy S26 Ultra está disponível no mercado brasileiro desde março e trouxe como um de seus destaques a tela de privacidade nativa. O recurso, exclusivo do modelo Ultra, impede que pessoas ao seu redor visualizem o conteúdo do celular, garantindo mais segurança e discrição no uso diário em locais públicos, como no transporte ou em filas.
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Essa funcionalidade, que antes exigia películas aplicadas externamente, vem integrada de maneira nativa ao display do smartphone. Isso permite que o usuário ative e desative a proteção com um simples toque nas configurações, oferecendo uma experiência mais segura sem comprometer a qualidade da imagem para quem está usando o dispositivo.
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O que é a tela de privacidade?
A tela de privacidade, também conhecida como filtro de privacidade, é uma tecnologia que limita o ângulo de visão do display. Isso significa que apenas a pessoa posicionada diretamente em frente ao aparelho consegue ver o conteúdo com clareza, enquanto para quem olha de lado, a tela parece escura ou distorcida.
Como funciona a tecnologia na prática?
A Samsung batizou sua tecnologia de "Flex Magic Pixel". O funcionamento se baseia no controle da emissão de luz em nível de pixel, e não apenas na polarização tradicional. A tela utiliza uma combinação de "pixels estreitos", que direcionam a luz para frente, e "pixels largos", que proporcionam a visão normal.
Luz controlada por pixel: A tecnologia "Flex Magic Pixel" ajusta quais pixels emitem luz de forma ampla e quais emitem de forma direcionada para a frente.
Visão frontal clara: Quem está em frente ao celular recebe a luz de todos os pixels, enxergando a imagem com nitidez e cores fiéis.
Bloqueio lateral: O filtro bloqueia a passagem de luz dos "pixels estreitos" para os ângulos laterais, fazendo com que a tela pareça apagada ou completamente preta para curiosos.
Vantagens além da privacidade
Além de proteger informações sensíveis, como senhas e dados bancários, essa tecnologia oferece a conveniência de ser ativada via software, eliminando a necessidade de acessórios de terceiros. Ao contrário das películas físicas, a solução nativa preserva melhor a qualidade da imagem para o usuário principal, embora uma leve redução de brilho seja notada quando o recurso está ativo. A tela também pode incluir uma camada antirreflexo, melhorando a visualização sob luz solar direta.
A tela de privacidade no S26 Ultra
Confirmado desde o seu lançamento, o recurso de tela de privacidade é exclusivo do Galaxy S26 Ultra, não estando presente nos modelos S26 e S26+. O aparelho chegou ao mercado com preço inicial de R$ 11.499. O usuário pode configurar a ativação de diferentes formas: manualmente pela barra de notificações, automaticamente ao inserir senhas e PINs, ou de forma seletiva para aplicativos específicos, como apps de bancos e mensageiros. O sistema oferece dois níveis de proteção: "Privacidade Parcial da Tela" e "Proteção Máxima de Privacidade", ajustando o quão restrito o ângulo de visão se torna.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.