Tela de Privacidade do Galaxy S26 Ultra: como funciona o recurso

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Lançado em fevereiro de 2026, o Samsung Galaxy S26 Ultra está disponível no mercado brasileiro desde março e trouxe como um de seus destaques a tela de privacidade nativa. O recurso, exclusivo do modelo Ultra, impede que pessoas ao seu redor visualizem o conteúdo do celular, garantindo mais segurança e discrição no uso diário em locais públicos, como no transporte ou em filas.

Essa funcionalidade, que antes exigia películas aplicadas externamente, vem integrada de maneira nativa ao display do smartphone. Isso permite que o usuário ative e desative a proteção com um simples toque nas configurações, oferecendo uma experiência mais segura sem comprometer a qualidade da imagem para quem está usando o dispositivo.

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O que é a tela de privacidade?

A tela de privacidade, também conhecida como filtro de privacidade, é uma tecnologia que limita o ângulo de visão do display. Isso significa que apenas a pessoa posicionada diretamente em frente ao aparelho consegue ver o conteúdo com clareza, enquanto para quem olha de lado, a tela parece escura ou distorcida.

Como funciona a tecnologia na prática?

A Samsung batizou sua tecnologia de "Flex Magic Pixel". O funcionamento se baseia no controle da emissão de luz em nível de pixel, e não apenas na polarização tradicional. A tela utiliza uma combinação de "pixels estreitos", que direcionam a luz para frente, e "pixels largos", que proporcionam a visão normal.

Luz controlada por pixel: A tecnologia "Flex Magic Pixel" ajusta quais pixels emitem luz de forma ampla e quais emitem de forma direcionada para a frente.

Visão frontal clara: Quem está em frente ao celular recebe a luz de todos os pixels, enxergando a imagem com nitidez e cores fiéis.

Bloqueio lateral: O filtro bloqueia a passagem de luz dos "pixels estreitos" para os ângulos laterais, fazendo com que a tela pareça apagada ou completamente preta para curiosos.

Vantagens além da privacidade

Além de proteger informações sensíveis, como senhas e dados bancários, essa tecnologia oferece a conveniência de ser ativada via software, eliminando a necessidade de acessórios de terceiros. Ao contrário das películas físicas, a solução nativa preserva melhor a qualidade da imagem para o usuário principal, embora uma leve redução de brilho seja notada quando o recurso está ativo. A tela também pode incluir uma camada antirreflexo, melhorando a visualização sob luz solar direta.

A tela de privacidade no S26 Ultra

Confirmado desde o seu lançamento, o recurso de tela de privacidade é exclusivo do Galaxy S26 Ultra, não estando presente nos modelos S26 e S26+. O aparelho chegou ao mercado com preço inicial de R$ 11.499. O usuário pode configurar a ativação de diferentes formas: manualmente pela barra de notificações, automaticamente ao inserir senhas e PINs, ou de forma seletiva para aplicativos específicos, como apps de bancos e mensageiros. O sistema oferece dois níveis de proteção: "Privacidade Parcial da Tela" e "Proteção Máxima de Privacidade", ajustando o quão restrito o ângulo de visão se torna.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.