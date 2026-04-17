Como proteger seu celular Samsung de roubos e fraudes? Veja 5 dicas

Os celulares da Samsung, especialmente os populares modelos da linha Galaxy, são alvos frequentes de roubos e furtos. Com a chegada de novos aparelhos ao mercado, o interesse por eles aumenta, assim como o risco. Proteger suas informações pessoais e financeiras é fundamental, e algumas configurações simples podem fazer toda a diferença para evitar grandes prejuízos.

A boa notícia é que os próprios aparelhos oferecem ferramentas robustas para criar uma barreira de segurança. Ativar essas funções leva poucos minutos e impede que criminosos acessem seus dados, aplicativos de banco ou redes sociais. Aprenda a seguir como fortalecer a proteção do seu smartphone. As instruções são baseadas na interface One UI mais recente, mas os caminhos exatos podem ter pequenas variações dependendo do modelo e da versão do sistema.

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Como proteger seu celular Samsung

1. Use a Pasta Segura e senhas fortes

A primeira camada de proteção é uma senha de bloqueio forte. Evite padrões de desenho fáceis e prefira senhas alfanuméricas combinadas com a biometria. Além disso, a Samsung oferece a Pasta Segura, um espaço criptografado dentro do celular onde você pode guardar aplicativos de banco, fotos e arquivos importantes. Mesmo que o aparelho seja desbloqueado, o acesso a essa pasta exigirá uma senha ou biometria adicional.

2. Ative o rastreamento remoto

A função SmartThings Find (antes conhecida como “Buscar Meu Telefone”) da Samsung é essencial. Para ativá-la, vá em “Configurações” e depois em “Segurança e privacidade”. Note que o caminho exato pode variar conforme o modelo e versão do sistema; em alguns aparelhos, procure por “Dados biométricos e segurança” ou “Tela de bloqueio”. Uma vez ativada, a função permite localizar, bloquear o aparelho, fazer tocar um alarme e até apagar todos os dados remotamente através de um computador. Manter essa ferramenta habilitada aumenta drasticamente as chances de recuperar o dispositivo ou, no mínimo, proteger suas informações.

3. Bloqueie o chip com um PIN

Muitos golpes começam com a retirada do chip do celular roubado. O criminoso o insere em outro aparelho para receber códigos de verificação via SMS e invadir suas contas. Para impedir isso, configure um PIN para o seu SIM card. Vá em “Configurações”, depois em “Segurança e privacidade” (ou “Dados biométricos e segurança”), procure por “Outras configurações de segurança” ou “Mais configurações de segurança” e depois “Segurança do chip” para ativar o bloqueio. Ao criar uma senha, toda vez que o celular for reiniciado ou o chip trocado de aparelho, esse código será exigido.

4. Oculte os aplicativos de banco

Uma tática simples e eficaz é esconder os aplicativos financeiros da tela inicial e da gaveta de aplicativos. Para fazer isso, acesse as “Configurações da tela inicial” (geralmente pressionando e segurando um espaço vazio na tela e tocando em “Configurações”) e procure a opção “Ocultar aplicativos na tela de início e de aplicativos”. Ao selecionar os apps de bancos e corretoras, eles só poderão ser acessados pela busca interna do sistema, dificultando a vida de quem pegar seu celular desbloqueado.

5. Impeça o acesso rápido na tela de bloqueio

É comum que ladrões desliguem o Wi-Fi e os dados móveis para impedir o rastreamento. Você pode bloquear o acesso ao painel de configurações rápidas quando o celular estiver com a tela bloqueada. Para isso, vá em “Configurações”, acesse “Tela de bloqueio” e ative a opção “Bloquear rede e segurança”. Assim, quando a tela estiver bloqueada, não será possível acessar os botões de Wi-Fi, dados móveis e modo avião deslizando de cima para baixo, mantendo o aparelho conectado à internet e facilitando sua localização.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.