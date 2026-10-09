Antes de reformar o restaurante, defina como o espaço vai funcionar, orienta Andria Tagliari

Quem planeja abrir ou reformar um restaurante costuma começar pela decoração. A experiência do cliente, porém, depende de um conjunto maior de decisões: a forma de tratar o teto e a iluminação, os materiais, a disposição das mesas e o caminho que a equipe percorre durante o atendimento. Essa é a lógica que a arquiteta e designer de interiores Andria Tagliari aplica no projeto de interiores de um restaurante kosher na International Drive, em Orlando, nos Estados Unidos, atualmente em desenvolvimento.

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Especializada em residências e projetos comerciais de alto padrão, com mais de 20 anos de experiência e atuação em Orlando, Miami e Sarasota, membro da International Interior Design Association (IIDA), Andria assumiu o trabalho com a obra já em andamento e responde pelo conceito, pelo desenvolvimento visual, pelas especificações e pelo acompanhamento da execução.

“Um projeto comercial precisa ter identidade, funcionar bem e criar uma experiência que faça sentido para o público. Meu papel é reunir essas necessidades em um ambiente coerente, onde cada escolha tem uma razão”, afirma.

A experiência do projeto sugere quatro cuidados para quem vai planejar um espaço comercial.

O primeiro é ouvir o cliente antes de desenhar. Andria partiu das prioridades do negócio e da experiência desejada para o público para definir o conceito. “O cliente conhece sua operação e seu público. Eu transformo esse conhecimento em decisões de projeto. Essa troca permite criar um restaurante com identidade e com escolhas que fazem sentido no uso diário”, diz.

O segundo é tratar as limitações do imóvel como parte do conceito. No restaurante de Orlando, a altura do ambiente era limitada, e a solução foi integrar teto e iluminação, evitando elementos que aumentassem a sensação de compressão.

O terceiro é escolher materiais com função clara. A combinação de madeira freijó, piso cinza-escuro e detalhes em bronze aproxima o ambiente das pessoas, cria uma base visual consistente e acrescenta precisão à composição.

O quarto é desenhar o salão a partir do uso. A disposição das mesas, a circulação e o atendimento foram pensados em conjunto.

Para quem já está com a obra em andamento, a orientação é avaliar o que existe antes de propor mudanças e ajustar cada escolha a prazo, orçamento e viabilidade, como Andria fez ao assumir o projeto.

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A lição vale para restaurantes, cafés e outros negócios no Brasil: quando atmosfera e funcionamento são planejados juntos desde o início, o espaço tende a exigir menos ajustes depois e a oferecer uma experiência mais consistente para clientes e equipe.