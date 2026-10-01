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Celebridades e TV

Filha de Robin Williams repudia uso da imagem do pai em conteúdo criado por IA: ‘Tenha vergonha na cara’

RF
Redação Flipar
  • Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por
    Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por "Gênio Indomável", de 1997, Robin Williams morreu aos 63 anos, em 11 de agosto de 2014, em sua residência na Califórnia. A morte foi oficialmente registrada como suicídio, após o ator enfrentar problemas de saúde nos últimos anos de vida. Foto: Reprodução
  • Robin também ficou marcado por filmes como
    Robin também ficou marcado por filmes como "Jumanji", de 1995, e "Patch Adams, o Amor é Contagioso", de 1998. Após sua morte, ferramentas de inteligência artificial passaram a permitir a reprodução de características de sua voz e aparência, especialmente em vídeos publicados nas redes sociais. Foto: Divulgação/Universal Pictures
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