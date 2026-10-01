Celebridades e TV
Filha de Robin Williams repudia uso da imagem do pai em conteúdo criado por IA: ‘Tenha vergonha na cara’
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Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por "Gênio Indomável", de 1997, Robin Williams morreu aos 63 anos, em 11 de agosto de 2014, em sua residência na Califórnia. A morte foi oficialmente registrada como suicídio, após o ator enfrentar problemas de saúde nos últimos anos de vida. Foto: Reprodução
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Robin também ficou marcado por filmes como "Jumanji", de 1995, e "Patch Adams, o Amor é Contagioso", de 1998. Após sua morte, ferramentas de inteligência artificial passaram a permitir a reprodução de características de sua voz e aparência, especialmente em vídeos publicados nas redes sociais. Foto: Divulgação/Universal Pictures