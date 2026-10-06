Rapper Oruam volta aos palcos após ter prisão revogada

O cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, retomou sua rotina de shows e gravações. A volta acontece após a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogar o mandado de prisão preventiva contra ele.

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Com a decisão, o músico deixou a condição de foragido e agora pode responder às ações judiciais em liberdade. Para isso, ele deverá cumprir as determinações legais estabelecidas.

Oruam afirmou que usará as experiências recentes como inspiração para novas composições. O músico relatou que passou por momentos de forte desgaste emocional e agradeceu o suporte de familiares e admiradores.

"Foram meses muito difíceis, de muita pressão", disse o rapper. Ele ressaltou que agora busca "valorizar a liberdade, minha família, meus fãs e a oportunidade de continuar fazendo música".

O artista também destacou que as mensagens do público foram essenciais para superar a fase de afastamento. Sua volta aos palcos ocorreu em 25 de setembro, em um show no Complexo da Penha, e sua equipe já trabalha na reorganização da agenda de lançamentos.

Quais são as acusações?

A revogação da prisão preventiva não absolve Oruam das acusações. Uma das investigações apura uma suposta tentativa de homicídio contra policiais civis durante uma ação em julho de 2025 na casa do músico, no Joá, Zona Sul do Rio.

Na ocasião, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram ao local para cumprir um mandado contra um adolescente e teriam sido atingidos por pedras. Por causa desse episódio, o artista também responde por:





ameaça







danos ao patrimônio público







resistência







desacato







lesão corporal





Oruam também foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em outra investigação. O caso apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e envolve outras pessoas, como seus pais, Marcia Gama Nepomuceno e Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP.

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A defesa do artista afirma que existem questões jurídicas pendentes de análise e trabalha para garantir o cumprimento dos direitos de Oruam. Enquanto cumpre as exigências judiciais, o cantor foca na retomada da carreira, com novos projetos e apresentações para os próximos meses.