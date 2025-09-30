Assine
Do cárcere ao feed: Oruam sai da prisão e explode em números nas redes

Levantamento da agência Ativaweb analisou publicações nas redes sobre saída de Oruam da cadeia

Guilherme Amado e Bruna Lima
Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
30/09/2025 16:53

Do cárcere ao feed: Oruam sai da prisão e explode em números nas redes

A saída do rapper Oruam do Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, 29, transformou-se em um fenômeno digital nas redes sociais. Em apenas 24 horas, o nome do artista registrou 10,3 milhões de menções em plataformas como Facebook, Instagram e TikTok, segundo levantamento da agência Ativaweb Inteligência Digital.

O engajamento médio foi de 2,31% e a repercussão foi dominada pelo público jovem, com 87,4% das interações partindo de pessoas entre 17 e 32 anos.

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais foram os estados que mais impulsionaram o assunto, transformando a saída do rapper da prisão em um acontecimento de impacto nacional.

O vídeo em que Oruam aparece com uma máscara de homem aranha, afirmando que a cidade precisa de um herói, e o reencontro com familiares estão entre os conteúdos mais compartilhados.

