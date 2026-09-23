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Oruam remove tornozeleira eletrônica ao vivo

Horas após conseguir habeas corpus, rapper retirou tornozeleira eletrônica durante transmissão nas redes sociais; medida pode ter consequências judiciais

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Repórter
23/09/2026 23:23 - atualizado em 23/09/2026 23:45

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Oruam desafia Justiça e remove tornozeleira eletrônica ao vivo
O rapper Oruam durante a transmissão ao vivo na qual removeu sua tornozeleira eletrônica, após decisão judicial que revogou a prisão preventiva crédito: Reprodução/Redes Sociais

O rapper Oruam removeu a tornozeleira eletrônica durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, horas após a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) conceder um habeas corpus e revogar o mandado de prisão preventiva contra ele.

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Entenda o caso

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, é réu em uma ação que investiga crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa para a facção Comando Vermelho. Ele era considerado foragido desde fevereiro, quando um mandado de prisão foi expedido após ele descumprir as regras do monitoramento eletrônico. Na ocasião, foram registradas 28 falhas em 43 dias.

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A decisão unânime do TJRJ revogou o último mandado de prisão contra o artista, permitindo que ele responda ao processo em liberdade. O benefício já havia sido concedido à mãe e ao irmão de Oruam, também investigados no mesmo processo, que envolve outras nove pessoas, entre elas o pai do rapper, Marcinho VP, apontado como um dos líderes da facção.

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Na transmissão que viralizou, uma pessoa retira o equipamento da perna do rapper enquanto ele comemora a decisão e agradece o apoio dos fãs. O episódio gerou questionamentos nas redes sociais sobre um possível descumprimento de medida cautelar.

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