Projeta Cultura lança nova versão do ROBOZIN

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O Projeta Cultura apresenta a versão atualizada do ROBOZIN, ferramenta gratuita de inteligência artificial desenvolvida para apoiar agentes culturais na elaboração de projetos para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais (LEIC-MG) e outras oportunidades de fomento. O assistente reúne as normativas técnicas vigentes da LEIC-MG, estabelecidas pelas Resoluções Secult, acompanhando as atualizações operacionais da legislação e oferecendo orientações alinhadas às regras e procedimentos aplicáveis ao desenvolvimento de propostas culturais. O acesso é gratuito pelo site da iniciativa. O Projeta Cultura conta com patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e realização do Instituto Vivas.



O ROBOZIN funciona como um assistente virtual para quem precisa transformar uma ideia em um projeto estruturado. A ferramenta pode auxiliar na organização das informações e na construção dos textos que compõem uma proposta cultural, orientando o usuário ao longo das diferentes etapas de elaboração.



O assistente foi lançado pelo Projeta Cultura como parte de uma jornada digital de formação voltada à elaboração e gestão de projetos culturais. Desde sua criação, utiliza tecnologia de chatbot e inteligência artificial GPT (Generative Pre-Trained Transformer), da OpenAI, para compreender as perguntas dos usuários e fornecer respostas relacionadas ao desenvolvimento dos projetos.



A atualização realizada em 2026 preserva essa lógica. O objetivo é manter o conteúdo do ROBOZIN alinhado às regras vigentes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, considerando que procedimentos e orientações técnicas são atualizados por meio das Resoluções da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG).



Como maior incentivadora da Cultura em Minas, a Cemig acredita que ampliar o acesso à capacitação é fundamental para fortalecer o setor cultural mineiro. “Ao apoiar iniciativas como o Projeta Cultura e o ROBOZIN, contribuímos para que agentes culturais de diferentes regiões tenham acesso a conhecimento, inovação e ferramentas que ampliem suas oportunidades de participação nos mecanismos de fomento à cultura”, afirma Cris Kumaira, diretora de Comunicação e Marketing da Cemig.



Ferramenta integra ações do Projeta Cultura



Criado em 2024, o Projeta Cultura promove formação prática em gestão cultural, com conteúdos relacionados à estruturação, financiamento e comunicação de projetos. Em sua segunda edição, que acontece entre julho e novembro de 2026, o projeto amplia as ações presenciais com um ciclo formativo em dez cidades mineiras: Belo Horizonte, Pouso Alegre, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei, Varginha, Uberlândia, Montes Claros, Teófilo Otoni, Januária e Governador Valadares.



As formações abordam elaboração de projetos culturais e o uso de inteligência artificial por agentes da cultura. Neste segundo eixo, são trabalhadas possibilidades de aplicação da IA na geração de ideias, organização de informações, estruturação de projetos, escrita, revisão e pesquisa, além de limitações da tecnologia, cuidados éticos, checagem de informações e preservação da autoria.



O Projeta Cultura conta com patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e realização do Instituto Vivas.



Sobre a Cemig



A Cemig segue ampliando o incentivo ao setor cultural de Minas Gerais, patrocinando diferentes expressões artísticas em todas as regiões do estado. Democratizar, descentralizar e ampliar o acesso às práticas culturais é um compromisso da companhia com a arte mineira. Ao incentivar a cultura, a Cemig fortalece a tradição, a memória e as raízes, sem deixar de ter a inovação e a tecnologia como aliadas. Estar ao lado da cultura de Minas Gerais é contribuir para a valorização da identidade, para o desenvolvimento do estado, para a movimentação da economia criativa e para a geração de emprego e renda.



Serviço:



Evento: ROBOZIN – Assistente de inteligência artificial do Projeta Cultura

Acesso gratuito pelo site projetacultura.art.br

Informações: Instagram @projeta.cultura

WhatsApp: (31) 97150-1148

E-mail: projetacultura@tatajuba.art.br



Assessoria de imprensa:



Doizum Comunicações

Mayra Lopes: mayralopes@doizum.com

Tel.: (31) 99795-0364

