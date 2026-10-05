Luísa Sonza leva parceria com Roberto Menescal para o ‘Festival Estilo Brasil’ em Brasília

Em setembro, o show intitulado “Luísa Sonza convida Menescal”, no Rock in Rio 2026, ficou aquém das expectativas, com público reduzido e problemas de qualidade de som. Apesar da proposta de homenagear a Bossa Nova, a cantora dedicou apenas 18 minutos do espetáculo ao gênero, enquanto o restante foi marcado por seu repertório pop e dançante. Foto: Reprodução/Globoplay