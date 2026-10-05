Celebridades e TV
Luísa Sonza leva parceria com Roberto Menescal para o ‘Festival Estilo Brasil’ em Brasília
-
Em 2026, o Festival Estilo Brasil chega à 3ª edição com uma programação ampliada e reforça a posição de Brasília no circuito nacional de grandes shows. O evento já recebeu artistas como Caetano Veloso, Ana Carolina, Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Liniker, Esperanza Spalding, Fagner e Ivan Lins. Foto: Divulgação
-
Em setembro, o show intitulado “Luísa Sonza convida Menescal”, no Rock in Rio 2026, ficou aquém das expectativas, com público reduzido e problemas de qualidade de som. Apesar da proposta de homenagear a Bossa Nova, a cantora dedicou apenas 18 minutos do espetáculo ao gênero, enquanto o restante foi marcado por seu repertório pop e dançante. Foto: Reprodução/Globoplay
-
Ao lado de Roberto Menescal, ela interpretou músicas como “Chico”, “Um Pouco de Mim”, “Você” e “Samba de Verão”, que encerrou o bloco com destaque. A apresentação registrou a menor plateia entre as três participações de Luísa no festival. Foto: Reprodução/Redes Sociais