Drone de combate Valkyrie chega a um marco europeu com Airbus e Kratos, mas sua proposta vai além de voar sozinho e envolve uma parceria no céu com pilotos

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A Airbus realizou o primeiro voo do U740-Valkyrie, versão europeia do drone de combate colaborativo montado a partir da estrutura da norte-americana Kratos. A atividade aconteceu no dia 12 de outubro em um campo de ensaios no norte da Europa, cumprindo a meta apresentada pela Airbus Defence & Space em março.

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O teste decolou com apoio de foguetes auxiliares e atingiu velocidade de Mach 0,8. O veículo executou manobras em altitudes variadas e ajustes de missão durante o voo, atingindo todos os alvos operacionais estipulados pelos técnicos da fabricante.

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Dimensões e operação em combate

Com 8,2 metros de envergadura, 9,1 metros de comprimento e peso de decolagem de cerca de 3 toneladas, o drone alcança raio de ação superior a 5.000 quilômetros. A aeronave atinge 45.000 pés de altitude e conta com compartimento interno para armamento, acompanhado por pontos externos de fixação de carga.

O modelo opera de forma autônoma ou sob comando de tripulações em voo. Desenvolvido para atuar com aeronaves como o Eurofighter, o equipamento reforça alcance, poder de fogo e sobrevivência das esquadrilhas, além de permitir lançamentos por trilhos ou decolagens convencionais em pistas.

Tecnologia e disputa industrial

O voo inicial ocorreu sem o sistema de missão MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure). Integrada ao programa MindShare, essa tecnologia adota inteligência artificial para guiar ações autônomas e coordenar esquadrões de drones, exigindo controle humano direto para autorizar decisões críticas de engajamento.

A Airbus planeja fornecer a aeronave para suprir os requisitos da força aérea alemã, a Luftwaffe, até 2029. A empresa disputa o programa militar com outras companhias, a exemplo da Helsing IA, com o CA-1 Europa, e da associação entre Rheinmetall e Boeing, com o modelo MQ-28 Ghost Bat.

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O presidente da Airbus & Space, Michael Schoellhorn, revelou à agência "Reuters" que o custo unitário do U740-Valkyrie gira em torno de 20 milhões de euros. Schoellhorn projetou que a Luftwaffe pode encomendar cerca de 500 unidades para estruturar uma frota de combate financeiramente acessível diante do cenário de ameaças complexas.