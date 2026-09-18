Alemanha recebe seu primeiro caça F-35 em cerimônia nos EUA

A Alemanha recebeu, nesta sexta-feira (18), o primeiro dos mais de 30 aviões de combate F-35 que encomendou há quatro anos, informou a fabricante americana da aeronave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em uma cerimônia em sua fábrica em Fort Worth, no Texas, a Lockheed Martin "apresentou o primeiro F-35A Lightning II ao governo alemão", informou a empresa em um comunicado.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, que assistiu ao evento, qualificou a aeronave como "o avião de combate mais avançado do mundo" e afirmou que a entrega marcava "o começo de uma nova era para a Força Aérea Alemã".

O caça "se caracteriza por suas capacidades furtivas, sua estreita integração com outras plataformas e sua tecnologia de sensores excepcionalmente potente", acrescentou Pistorius.

A Alemanha encomendou 35 destes aviões em um acordo assinado em 2022 — ano em que a Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia - com o objetivo de substituir sua antiga frota de aviões Tornado.

O F-35 tem um formato e um revestimento que dificultam muito sua detecção por radar. Washington tem utilizado estes aviões na guerra contra o Irã, e a Lockheed afirma que atualmente há mais de 1.350 caças F-35 operando em todo o mundo.

O governo do presidente americano, Donald Trump, pressiona a Europa para aumentar seus gastos em defesa, permitindo, assim, que Washington se concentre em outros desafios, como o enfrentamento com a China.

Como resultado, países europeus, inclusive a Alemanha, estão aumentando seus orçamentos militares e, em 2025, aceitaram a exigência de Trump de destinar 5% de seu PIB para gastos com segurança até 2035.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-wd/md/mav/dg/mvv