Astro de ‘The Pitt’, Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo: ‘Pensei que fosse pegadinha’

Em 2025, voltou ao drama médico com "The Pitt", no qual interpreta o experiente médico Michael “Robby” Robinavitch e também atua como roteirista e produtor executivo. Na vida pessoal, foi casado com a maquiadora Tracy Warbin, com quem teve dois filhos, e se casou com a atriz Sara Wells em 2014, união da qual nasceu Frances Harper. Foto: Reprodução/HBO