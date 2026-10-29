Celebridades e TV
Astro de ‘The Pitt’, Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo: ‘Pensei que fosse pegadinha’
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Também participou de filmes como "Donnie Darko", de 2001, e "Faces da Verdade", de 2008, além de protagonizar a franquia de aventura "O Guardião", que rendeu três filmes e, depois, a série “Os Bibliotecários”. Entre 2011 e 2015, interpretou Tom Mason na série de ficção científica “Falling Skies”, coproduzida por Steven Spielberg. Foto: Divulgação
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Em 2025, voltou ao drama médico com "The Pitt", no qual interpreta o experiente médico Michael “Robby” Robinavitch e também atua como roteirista e produtor executivo. Na vida pessoal, foi casado com a maquiadora Tracy Warbin, com quem teve dois filhos, e se casou com a atriz Sara Wells em 2014, união da qual nasceu Frances Harper. Foto: Reprodução/HBO