Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Astro de ‘The Pitt’, Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo: ‘Pensei que fosse pegadinha’

RF
Redação Flipar
  • Também participou de filmes como
    Também participou de filmes como "Donnie Darko", de 2001, e "Faces da Verdade", de 2008, além de protagonizar a franquia de aventura "O Guardião", que rendeu três filmes e, depois, a série “Os Bibliotecários”. Entre 2011 e 2015, interpretou Tom Mason na série de ficção científica “Falling Skies”, coproduzida por Steven Spielberg. Foto: Divulgação
  • Em 2025, voltou ao drama médico com
    Em 2025, voltou ao drama médico com "The Pitt", no qual interpreta o experiente médico Michael “Robby” Robinavitch e também atua como roteirista e produtor executivo. Na vida pessoal, foi casado com a maquiadora Tracy Warbin, com quem teve dois filhos, e se casou com a atriz Sara Wells em 2014, união da qual nasceu Frances Harper. Foto: Reprodução/HBO
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay